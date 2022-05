La Feria Rural cumplió 20 años.

Compartir

En el predio de la Sociedad Rural, la jefa comunal participó de una sencilla pero emotiva ceremonia acompañada por el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el presidente de la SR de Cañuelas, José Buttler; el vicepresidente de la entidad, Manuel Córdoba de la Vega; el presidente de la Feria Rural, Gustavo Sachetti; y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio Económico Rodrigo Ruete; además de funcionarios municipales, concejales y concejalas, consejeros y consejeras escolares, productores y productoras de la feria y público en general.

También participó especialmente invitado el ex secretario de Producción del Municipio, Ing. Silvano Morettín, uno de los principales impulsores de la Feria en sus inicios.

El acto se inició con el Himno Nacional, entonado por la madrina de la Feria Rural, Yamila Cafrune, tras lo cual dio la bienvenida el presidente de la Feria, Gustavo Sachetti:

“Era algo impensado para nosotros llegar a los 20 años”, afirmó el productor, al tiempo que rememoró los orígenes del programa, pensado como alternativa para enfrentar la crisis económica de ese momento.

“Estos 20 años se resumen en agradecimientos; a la Sociedad Rural, que nos abrió las puertas de su casa; a Marisa, a Gustavo, porque siempre nos han apoyado y han demostrado un gran compromiso junto a todos los trabajadores municipales para lo que los productores necesitan, están siempre al lado nuestro apostando por el productor local”, aseguró.

Un verdadero ejemplo

La intendenta Marisa Fassi hizo referencia a la importancia que tuvo el trabajo conjunto en el desarrollo de la Feria: “Este es un verdadero ejemplo de la sinergia entre las instituciones, en este caso la Rural que sede su casa, los vecinos productores y productoras, y el estado, representado por el Municipio”, aseguró.

“Esta maravillosa Feria Rural surge de la iniciativa de los productores y productoras en medio de una fuerte crisis económica, con la cadena de pagos rota, los sueldos que se pagaban en Patacones… y frente a esa necesidad surgió esta propuesta; el Municipio y la Sociedad Rural se sumaron y el resultado es este: una feria que hoy nos representa, con productos exquisitos que son referentes de Cañuelas”, señaló la intendenta, el tiempo que agradeció especialmente “a los trabajadores y trabajadoras municipales que están siempre acompañando a los productores”.

Marisa tuvo también palabras de agradecimiento a las autoridades de la Sociedad Rural “por el compromiso que han tenido siempre con nuestros productores y productoras”, y para los trabajadores y trabajadoras de la feria “que son el corazón de la Feria Rural”.

Por su parte, el presidente de la Rural, José Buttler, sostuvo: “Gracias por venir a nuestra casa, gracias por conmemorar juntos este vigésimo aniversario de nuestra querida Feria Rural. Sigamos con toda la producción agropecuaria, herramienta de crecimiento personal y de expansión de las posibilidades humanas”.

En su discurso, Buttler sintetizó la historia de la producción en Cañuelas, desde los primeros tamberos y la producción vacuna, con hitos como la importación del primer toro de raza del país y la primera industria láctea, hasta un presente donde se destaca la actividad industrial, la diversificación de la producción rural, y el Mercado Agroganadero: “Cañuelas es tierra de oportunidades, no la desaprovechemos. Recordemos, como dice el escudo de la Sociedad Rural, que cultivar el suelo es servir a la Patria”, afirmó al finalizar poner el nombre

El Administrador de Vialidad, Gustavo Arrieta amplió el reconocimiento “a todos los vecinos de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, de Cañuelas, del conurbano bonaerense que son los consumidores de esta Feria Rural. Porque sin consumidores, no hay situación productiva que se pueda llevar adelante, no hay mercado, no hay capitalismo de Estado, no hay articulación posible”.

Asimismo, remarcó que “La principal enseñanza que nos permite el ejercicio de recorrer la Feria Rural es que el Estado debe estar presente para acompañar, que debe haber productores que sean capaces de invertir, producir, vender y ganar”.

“Estoy convencido de que Argentina, la Provincia y Cañuelas pueden, a partir de estos ejemplos, construir el País con el que soñaron nuestros abuelos” agregó, aunque remarcó que el desafío es “construir ese País con todos adentro, porque sin la gente adentro no hay consumidores y no tenemos la posibilidad de crecer en base a nuestro trabajo”.

El festejo del vigésimo año de la Feria Rural tuvo un cierre musical de lujo, comenzando con el Grupa “Pacha” y culminando con la presentación estelar del grupo folclórico de Santiago del Estero, “Los Carabajal” ante un público multitudinario.