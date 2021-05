Lawn Tenis: Resultados de los equipos de interclub.

Compartir

Campeonato entre los clubes de CABA y alrededores. El pasado fin de semana, se disputo en el LTC un torneo de modalidad americano de categorías segunda y tercera, con una cantidad de 45 jugadores entre ambas.

CAMPEONATO AMERICANO CATEGORÍAS SEGUNDA Y TERCERA

Se disputaron un total de 79 encuentros, comenzando el sábado desde las 9:30 hasta las 22:15, terminando el domingo desde las 9:00 hasta las 20:15.

En la categoría tercera, se jugaron 3 zonas de 4 jugadores y una de 3, formadas por Juan Scholl, Patricio Carranza, Juan Ojeda, Lautaro Fila, Santiago Gasparini, Adrian Estanuevi, Diego Gramigna, Valentin Sendra, Marcelo Vortaire, Mauricio Lastiry, Alberto Gozzi, Alfredo Zascurinskas, Valentin Ortega, Sergio Iparraguirre y Mauricio Jaime.

Pasaron la primera instancia los dos mejores de cada grupo, llegando a jugar los cuartos de final el domingo en el primer turno.

Los duelos decisivos fueron entre Fila vs Jaime, Lastiry vs Gasparini, Iparraguirre vs ojeda, Gramigna vs Vortaire.

A continuación y con un descanso corto, se llevaron a cabo los enfrentamientos de semifinales, entre Fila vs Lastiry y Ojeda vs Vortaire.

La final tuvo lugar alrededor de las 11:20 y luego de un lindo partido, Juan Ojeda se quedo con el triunfo venciendo a Mauricio Lastiry.

En la categoría segunda se jugaron 6 zonas de 4 jugadores y 2 zonas de 3.

Los tenistas fueron: Maqui Zamudio, Osvaldo dorado, pato delgado, Bruno Enrriquez, Santiago retacco, Alfredo carabajal, Diego Volpe, Brandon Boveri, Luca Silveira, Matias Maucci, Andrés Conde, Fede Scharples, Ignacio Jerez, Eduardo Monje, Matías Almeyda, Marcelo Franco, Alejo Mena, Matías Vivas, Agustín Segovia, Santiago Villalba, Gustavo Bach, Omar Belmartino, Lorenzo Dinucci, Juan Catoira, Nahuel Domínguez, lean Marzialetti , Martin Castellani, Maxi Letunic, Santiago Catoira y Bruno Godoy.

Pasando los dos mejores de cada zona, los cruces finales desde octavos de final: Enrríquez vs Catoiras ; Retacco vs Dominguez ; Vivas vs Maucci; Jerez vs Delgado; Letunic vs Catoira j; Godoy vs Villalba ; belmartino vs monje ; conde vs franco . Llegando a las semis los cruces fueron: Catoira s vs Jerez siendo victoria de Catoira por 6/3. Y franco vs Godoy siendo victoria para Franco por 6/3. La final quedo para Franco siendo 6/4. Desde la fase de grupos hasta la final Franco tuvo que disputar 7 partidos en dos días.