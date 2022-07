Licitación para una obra de 625 millones de pesos.

Compartir

La Provincia de Buenos Aires realizó este miércoles un llamado a licitación para la obra de ampliación de la red de agua potable en Cañuelas y Máximo Paz, con un presupuesto de $624.516.334.

“Agradezco la comprensión del gobernador Kicillof, que en su última visita se comprometió a impulsar esta obra», señaló la intendenta Fassi. El proyecto comprende la zona urbana de Cañuelas y Máximo Paz. Habrá 3.500 conexiones y estiman que beneficiará a 10 mil vecinos. Los sobres se abrirán el próximo 12 de agosto. La obra estará a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) que depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Tras conocerse el llamado a licitación, la intendenta Marisa Fassi manifestó, “Esta es una obra fundamental para Cañuelas y Máximo Paz, que no sólo permitirá conectar a 10 mil vecinos a la red, sino que mejorará el servicio existente para toda la comunidad, mejorando la presión y el funcionamiento de la red. Venimos de un período de desinversión con el gobierno anterior, y por suerte tenemos un estado presente, que considera que la obra pública no puede detenerse; no se detuvo en pandemia ni se detiene a pesar de cualquier dificultad económica, porque la obra pública es inversión para la economía y es mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.