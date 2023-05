TMC debutó con podios en la Liga Metropolitana.

La Escuela de Tenis de Mesa de Cañuelas tuvo un gran debut.

La Escuela de Tenis de Mesa Cañuelas estuvo presente en Hurlingham para disputar la primera fecha de la Liga Metropolitana AMETEMBA (Asociación Metropolitana de Tenis de Buenos Aires) en las categorías sub 13, sub 15, sub 18 y mayores tanto en damas como en caballeros.

El equipo comandado por Facundo Silva se logró traer varias medallas en esta primera jornada. Morena Silva, una de las mas jóvenes pero experimentadas jugadoras aportó el oro en la primera fecha, ganando en categoría Sub 15. No conforme con eso, también fue por más en la categoría Sub 18, y enfrentando a rivales mas grandes, logró un meritorio segundo puesto.

Sofia Silva, en categoría Sub 13 también logró un segundo puesto mientras que por el lado de los caballeros, Bautista Plastina logró la medalla de plata en Sub 15, Santiago Vestillero se quedó con el tercer lugar en la categoría Sub 18 y por último, Javier Vestillero y Guillermo Gómez se quedaron también con el tercer escalón del podio en categoría mayores.

El torneo se jugará una vez por mes y 6 fechas. Al final del campeonato habrá un reconocimiento para los jugadores que se destacaron a lo largo del torneo. La idea también es que se pueda crear un tipo de liga donde cada ciudad arme su equipo y se vayan enfrentando por equipos a representantes de otros municipios.

La próxima fecha en principio será en el Club El Trébol del barrio de Haedo en la primera semana de junio.