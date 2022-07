María Jesús Salvatierra contra la corriente cumple su sueño.

-¿En cuarentena empezaste a entrenar porque sabías que querías hacer esto o por hobby?

-Todo resurgió con la pandemia. La última prueba la hice en enero 2020. Fue mi regalo de cumpleaños. Y me di cuenta de que hice 40 vueltas todo el día y me cansé muchísimo físicamente. Con la pandemia, como estaba en casa, me propuse entrenarme para mejorar. Lo hacía todos los días con un entrenador solo para estar a la altura de la competencia.

-¿Cómo te metiste en la Copa Bora?

-Me puse en contacto con la categoría de la Copa Bora y yo quería estar sí o sí en ese ambiente. Empecé a hacer entrevistas en Instagram a pilotos, hice cursos de fotografía, de motociclismo, de redes sociales, y empecé a prestar esos servicios a pilotos para que me conociera más. Cuando pude contactar a Copa Bora, me ofrecieron ir a una prueba. Fui a fines de 2020 y me preguntaron si quería trabajar para ellos con las redes sociales y yo arreglé que trabajaba sin un sueldo a cambio de que me dieran un auto y me dejaran probar con la categoría. Me fui metiendo y ya estoy con ellos.

-¿Crees que en algún momento vas a tener que dejar de trabajar en el banco para dedicarte por completo al automovilismo?

-No, porque son dos cosas distintas. El banco es mi trabajo y me gusta. Lo otro es mi pasión, pero no creo poder dejar mi trabajo para dedicarme a esto. Primero por la estabilidad y segundo, por los años que tengo, reconozco que no voy a poder hacer una gran carrera deportiva. Sí me gusta y quiero seguir metida en el ambiente haciendo algo, que va más allá de lo económico pero no mucho más que eso. Aparte, con más razón, yo trabajé mucho tiempo en Copa Bora solo por amor y por un lugar en una carrera, nunca pensé en la plata.

-¿Cómo fue tu debut?

-Después de una larga lucha, porque es un ambiente muy complicado para la mujer, accedieron y me dieron la posibilidad de correr porque en verano hice un curso de pilotos para competir. Una vez ya preparada, fui a una prueba que hacía un piloto antes de correr y me dijeron que me subiera. Me vieron bien, me sentí cómoda y me preguntaron si al final a la próxima iba a correr. Accedí y gasté todos mis ahorros porque aún no tenía sponsor. Me fui a Saladillo, contacté a mucha gente y todos me ayudaron para solventar parte de los gastos.

-¿Tenías un equipo para correr?

-No. Fui totalmente sola. Tuve una chica, Romina Castro, que me ayudó en todo todo lo que es telemetría para mejorar. Yo fui sin hacer ninguna prueba porque, si quería hacerla, tenía que pagar. Y yo destiné todo para la carrera. Ella me puso una camarita para ir estudiando y funcionó porque al fin y al cabo no me fue mal, en la final eran 20 autos, terminaron 18 de dar la vuelta y yo terminé en el puesto 13. Mi idea era terminar y con el auto sano. Yo no tenía plata para arreglarlo, yo quería aprender y llegar. En el entrenamiento de debutantes el viernes me fue bien. El sábado ya había bajado tres segundos y para la clasificación tuve uno adelante que me iba tapando y no pude hacer un mejor tiempo pero no me fue mal.

-¿Te costó más de lo que creías?

-Lo viví rebien. Lo disfruté y sentí que volé un montón. Me sentí segura. La inseguridad la tuve cuando llegó el día de la carrera y tenía 20 autos al lado. De hecho, no creí que me iba a ir tan bien para ser la primera vez.

-¿Cómo te acostumbras a convivir en un lugar donde la mayoría son hombres?

-Es difícil. Al principio es como que te tenés que acostumbrar a eso. Es un ambiente complicado para la mujer, cuando no venís de un papá o hermano piloto, es como que caes de un paracaídas y te miran como diciendo: ‘¿A qué venís?’. Ahí es donde tenés que estar segura de lo que querés y a lo que vas. Si no, no te la hacen fácil. Ahora es distinto porque estoy hace dos años y soy una más, pero al principio hasta me cuidaba de cómo me vestía. No dejás de ser una mujer en un ambiente de hombres. Para que te des una idea, el otro día eramos cinco mujeres y 70 hombres. Todo cuesta. Cuesta que te tomen en serio. Tuve que aguantar muchas cosas. Que me dijeran que no iba a poder, que no era para mí, que estaba loca, que iba a matar a alguien… Menos mal que no le hice caso a nadie porque al final esos mismos son los que me terminaron abriendo las puertas. Cuando terminé de correr, me bajé del auto y de la misma categoría me dijeron que no esperaban tanto de mí y menos mal que hice oídos sordos a todos. Las estadísticas reales dicen que las mujeres manejamos mejor porque somos más prudentes. El problema es que la mujer no tenemos seguridad al volante y más cuando nos juzgan todo el tiempo.

-¿Sentís alguna diferencia de género dentro del deporte?

-Creo y escuché que ellos creen que no hay mujeres en el automovilismo porque no tenemos la fuerza ni la capacidad. No todos, pero pasa. Es una cuestión que a los nenes les hacían aprender a los 11 o 12 y a las mujeres recién a los 16 o 20 años. No podés pretender que tengan el mismo nivel. No me pasó con mis compañeros porque ellos siempre me alentaron a que corra, pero sí hay algunos que se creen que las mujeres no podemos hacer esto.