Marisa Fassi firmó convenios para la construcción de dos pasos bajo nivel.

La intendenta Marisa Fassi firmó este jueves con el vicepresidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF), Rodrigo Álvarez, un convenio para la construcción de dos pasos bajo nivel en la ciudad de Cañuelas, en la intersección de las calles Juárez – Primero de Mayo; y en la intersección de Azcuénaga – Vicente Casares. Se trata de una medida estructural para el sistema ferroviario, con impacto positivo y directo en el propio transporte ferroviario, el tráfico y los medios de transporte automotor y el público en general. Este tipo de obras contribuye a optimizar los tiempos de viaje mediante la eliminación de barreras, evitar siniestros y brindar mayor seguridad y eficacia al transporte ferroviario y automotor.

“Es muy importante visibilizar esta obra, estos dos pasos bajo nivel van a mejorar el tránsito, para todas las familias que van a las escuelas, para nuestros trabajadores. También permitirán una mejora en la seguridad vial de los vecinos y vecinas. Estamos convencidos de que es de esta manera, con un Estado presente que gestiona, trabaja y articula con los gobiernos nacional, provincial y municipal”, aseguró Marisa Fassi tras la firma del convenio. El acto, llevado a cabo en el Salón Manuel Belgrano del HCD, contó con la participación del Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, además de funcionarios municipales, concejales y representantes de entidades intermedias. “Estas obras impensadas para Cañuelas, se lograron con capacidad de gestión y de trabajo, con un Gobierno presente que no pone barreras, que quiere que Cañuelas crezca”, agregó la intendenta.

“Cañuelas hoy con el Parque Industrial es un ejemplo en la región, con 1.500 puestos de trabajo de forma directa y otros 3.000 de forma indirecta. El ejemplo que es Cañuelas también con el Mercado Agroganadero, el más importante del mundo, acá en Cañuelas. Y no es magia, ni fruto de la casualidad, es fruto de un Gobierno que gestiona, que está presente y que sueña con un Cañuelas para todos y todas”, cerró Marisa. Por su parte, el vicepresidente de ADIF, Rodrigo Álvarez, aseguró que “estas obras tienen un sentido, que es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas del país. No es sólo asfalto, sino que son obras con sueños. Nosotros estamos acostumbrados a unir pueblos, comunidades.

La vía del tren une y también divide, una barrera a veces hace que una ambulancia no llegue a tiempo. Por eso, estas obras buscan unir a la comunidad y mejorar la calidad de vida”. En tanto, Gustavo Arrieta aseguró que “hay una discusión que se está zanjando desde la primera quincena de agosto, y es cómo salimos de la pandemia. Nosotros creemos que salimos de la pandemia con educación, con obra pública, con trabajo”. “Los presupuestos para el próximo año expresan una mirada con obras públicas, que para nosotros significan ir por más, que estos bajo niveles que van a mejorar la calidad de vida de nuestra población se multipliquen por cien en todo el país. Porque además de mejorar la circulación, generan puestos de trabajo. Y el trabajo es el mejor y mayor articulador social que conocemos. Y si genera trabajo, cada uno de los trabajadores va y consume.

Y si consume, y consume en Cañuelas, fortalece el entramado comercial”. Algunos creen que es con ajuste, con modificaciones salvajes de las leyes laborales, con represión o discriminación. Nosotros estamos convencidos de que es con trabajo, con salud pública, con obra pública y con consumo. Con intendentes e intendentas, como Marisa, que sean capaces de ponerse la gestión al hombro y construir comunidad”, agregó también. “Estoy profundamente orgulloso de pertenecer a esta comunidad y de tener una intendenta como Marisa que me expresa, me enorgullece y me sintetiza”, cerró el Administrador de Vialidad.

Durante el acto, se entregaron aportes económicos para la Escuela Media Nº 10 de Vicente Casares, la Escuela Primaria N° 34 “Héroes de Malvinas” del Barrio Libertad, el Club Juventud Unida, la Escuela Secundaria N° 4 del Barrio Libertad, Dante Bozzetti y Martina Godoy (que van a participar en el Festival Pre Cosquin), Yesica Jaime (para examen de Taekwondo adaptado), la Escuela Secundaria Nº 1 de Máximo Paz, y la Escuela Nº12 de Los Aromos. También, junto al secretario de Deportes y Discapacidad, Diego Moliner, la intendenta Marisa Fassi presentó la primera Maratón Inclusiva que se realizará el próximo sábado 27 en Cañuelas.