Marisa Fassi firmó importantes convenios con los ministros del Interior y Desarrollo Social de la Nación.

La intendenta compartió un acto en la plaza San Martín con Juan Zabaleta y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros funcionarios. También se entregaron seis ambulancias 0 kilómetro para las localidades, maquinaria y camiones para Servicios Públicos.

La intendenta Marisa Fassi recibió este miércoles al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro y al ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, junto a quienes encabezó un acto en la Plaza San Martín en el que firmaron importantes convenios para el distrito.

El acto contó además con la presencia del administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, el presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA) Roberto Blanco, el secretario de Municipios de la Nación Avelino Zurro, el secretario de Articulación de Política Social Gustavo Aguilera, y la secretaria de Inclusión Social Laura Alonso.



También participaron el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía, Rodrigo Ruete, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, concejales y concejalas, funcionarios municipales, vecinos y referentes de instituciones intermedias, centros tradicionalistas y clubes.

En primera instancia, la jefa comunal realizó la firma de un convenio específico de cooperación y financiación entre Absa, Enohsa y el Municipio para la ejecución de obras de renovación de cañerías, empalmes y cisternas; con una inversión de más de 66 millones de pesos.

Luego, Marisa entregó junto a los ministros y el administrador de Vialidad Nacional, maquinarias para servicios públicos: una retroexcavadora para movimientos de suelo, una pala cargadora para la recolección de escombros, y un camión para la recolección de residuos.

Además, junto al secretario de Salud Daniel Arfus y el administrador del Hospital Marzetti Luis Vibas, se efectuó la entrega de unidades de traslado sanitario completamente nuevas para las salas de primeros auxilios de las localidades de Máximo Paz, Alejandro Petión, Vicente Casares, Los Pozos, Santa Rosa y Uribelarrea.

También, en el marco del aniversario que conmemora los 200 años de historia del Partido de Cañuelas, Fassi hizo entrega de aportes económicos y reconocimientos a instituciones de la comunidad, que desarrollan actividades sociales, culturales y deportivas. Entre ellos, la Sociedad de Fomento “Moradas” de Máximo Paz, los y las estudiantes de la escuela secundaria N°10, y a más de una decena de centros tradicionalistas de diversos barrios y localidades del distrito.

Finalmente, junto al ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, la intendenta presentó el programa nacional denominado “Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la Emergencia Social”. Dicho convenio consiste en la entrega de insumos y equipamiento para personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, que busquen desarrollar sus oficios.



Mientras que, acompañada por el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, la jefa comunal hizo la presentación del programa “Municipios de Pie”, que consiste en brindar asistencia técnica y financiera a los gobiernos locales para adquirir equipamientos, insumos y bienes que contemplen la atención primaria, el fortalecimiento del desarrollo urbano, y el mejoramiento de los servicios públicos.

Vivimos una realidad diferente

Al momento de tomar la palabra, Marisa Fassi se refirió a los 200 años del distrito y destacó la importancia del acompañamiento nacional y provincial para la gestión de políticas públicas.

La jefa comunal comparó el estado del Municipio en el año 2008 con el actual: “Cuando comenzó la primera gestión de Gustavo, no se habían pagado los sueldos ni había recursos para pagarlos; el Hospital no tenía ambulancias, había tres patrulleros, que no patrullaban porque no tenían ruedas y al combustible lo pagaban los empresarios. Ese era el Cañuelas que teníamos en ese momento. Era cola de la región y los jóvenes terminaban el secundario y tenían que ir a forjar su futuro a otro lugar”.

“Hoy la realidad es diferente –argumentó Marisa- estamos entregando ambulancias 0Km para cada localidad, y tenemos un estado presente”.

Fassi hizo también hincapié en la próxima apertura del Mercado Agroganadero y detalló “es un gran logro para Cañuelas. El mercado de Liniers se traslada a Cañuelas. En Marzo, estará inaugurándose con 1500 puestos de trabajo en una primera etapa, y cuando esté en total funcionamiento tendrá 7000 puestos de trabajo, que potenciarán a Cañuelas y a toda la región”, dijo, y agregó que “es uno de los proyectos más importantes de la Provincia, que es fruto de la sinergia entre lo público y lo privado”.

Vinimos a recuperar el trabajo

Por su parte, Juan Zabaleta agradeció al personal de Salud que enfrentó la pandemia por “haber cuidado la salud de los y las cañuelenses, de los bonaerenses y de los argentinos y argentinas”. Además, hizo especial hincapié en el programa de Banco de Herramientas y Materiales, y explicó “es muy simple, el Ministerio de Desarrollo Social junto al Municipio podrá evaluar cada proyecto, de cada vecino y vecina con oficios, que necesite los materiales”. Y continuó, “que cada albañil pueda tener su trompito y pala, que la cocinera pueda tener su horno, que el jardinero pueda tener su desmalezadora y cortacerco, que cada panadero tenga su amasadora, sus herramientas de trabajo”.

En ese sentido, Zabaleta agregó que “lo que vinimos a recuperar en la Argentina, con mucho esfuerzo, es el trabajo. Queremos atender las expectativas de cientos de miles de jóvenes que creen en este país, que se quieren quedar, porque indudablemente aman a su Patria y ahí es donde el Estado siempre va a estar presente”. Asimismo, el Ministro se refirió a un programa nacional para las primeras infancias, y destacó que “construye espacios para la primera infancia, porque son jardines maternales para bebés de 45 días a niños y niñas de 4 años, que queremos construir también en Cañuelas”, y concluyó “porque en Argentina el trabajo está volviendo, es el Estado a través del espacio de primeras infancias el que va a cuidar a los bebés de quienes recuperen el trabajo, así de simple”.



Este es un gobierno que articula Nación, Provincia y Municipios

El ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro cerró la lista de oradores refiriéndose al bicentenario de Cañuelas, y destacó que “como pasó con el Bicentenario de la República Argentina, hoy acá en esta ciudad, en su bicentenario, nos encuentra con una intendenta mujer. El bicentenario honra a una mujer valiente, comprometida, trabajadora, sensible y con una capacidad de gestión impresionante y con visión de futuro”. Y anticipó, “los próximos años de este distrito serán años prósperos, de trabajo, empuje y mucha felicidad para todos”.

De Pedro además se refirió a la firma de convenios, y explicó que “tiene que ver con la articulación que nos pidió el Presidente y la Vicepresidenta, y que caracteriza a los gobiernos peronistas, el de la articulación entre los gobiernos nacionales, provinciales y los municipios”, y agregó “lo que estamos haciendo acá es poner en valor el voto de la gente. Ustedes votaron una propuesta encabezada por Marisa y los concejales, y lo único que estamos haciendo es ayudar con un proyecto de ciudad que parte de la voluntad de los vecinos y las vecinas, por lo cual lo único que hacemos es poner en valor el voto y la voluntad de cada uno”.

Al concluir, el ministro del Interior se refirió al Mercado Agroganadero y detalló “un país inteligente, con planificación, hubiera hecho siempre un Mercado en un lugar como este, lamentablemente nuestras políticas durante décadas fueron centralizadas alrededor del puerto de Buenos Aires. Este Gobierno viene a corregir las inequidades territoriales, y a construir un federalismo inclusivo, a generar trabajo”.