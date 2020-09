Motochorros al acecho.

Compartir

El viernes 28 por la tarde denunció Eugenio Esteban Maciel, 38 años, domiciliado en San Miguel del Monte, que al llegar a un comercio de nombre IPC (venta de piletas fibra de vidrio), sobre la Ruta 205 y la intersección con calle Uruguay, detrás del denunciante mismo, se apersonan en el lugar dos masculinos armados, haciéndolo en moto; al verlos Maciel ingresa al local inmediatamente, y uno de los “NN” golpea el vidrio del local, no pudiendo ingresar, ya que cerraron las puertas con llaves previniendo el acoso, mientras que el otro individuo se aproxima al automóvil propiedad del denunciante, rompe el vidrio trasero del lado Izquierdo y sustrae del interior del rodado la mochila propiedad del vecino de Monte, para luego largarse ambos “NN” del lugar en la moto en dirección autopista. -No cámaras, No testigos. -Se aboca personal del G.T.O. a los fines de llevar tareas investigativas, donde se establece que venían siguiendo a Maciel para cometerle el ilícito. Información suministrada por el Comisario Inspector Marcelo Silveyra, Jefe Policia de Seguridad Comunal Cañuelas.