Múltiples acciones en el marco del aislamiento obligatorio.

El Municipio desplegó este sábado una serie de controles simultáneos en diferentes puntos del partido con el objeto de fiscalizar el cumplimiento por parte de ciudadanos y comerciantes de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en todo el territorio Argentino.

El operativo, que continuará durante los días en que se extienda la medida, está a cargo de las áreas de Tránsito, Comercio y Control Urbano, que dependen de la Secretaría de Gobierno, y fueron fiscalizados por la titular del área Valeria Ríos, y el subsecretario de Control Urbano Ricardo Da Fonseca.

Desde las 6.30 AM, personal de tránsito realizó controles en el acceso por Avenida Libertad, y de forma rotativa en distintos puntos de la ciudad y localidades, pidiendo información a vehículos y transeúntes, de modo de corroborar que la circulación se limite al cumplimiento de tareas esenciales como la compra de alimentos, farmacias, ferreterías o la asistencia a lugares de trabajo no limitados por el aislamiento.

También se inspeccionaron comercios habilitados, para asegurar que los mismos mantengan las medidas de protocolo obligatorias, como la cantidad de personas en el interior de los mismos, y que no permanezcan abiertos aquellos no autorizados por el decreto presidencial. En este sentido, fue clausurada en la localidad de Máximo Paz una fábrica de aberturas que permanecía abierta a pesar de no ser una actividad permitida.

Este tipo de acciones continuarán a lo largo de las próximas jornadas, de modo de controlar desde el Municipio que la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional sea de cumplimiento efectivo.

Desde el Municipio, se intensificó una campaña de difusión con publicidad en vía publica utilizando el circuito de sonido además de móviles de publicidad rodante, recordando la vigencia de la medida de aislamiento obligatorio.

Fumigación y Desinfección.



Este fin de semana continúan las tareas de fumigación en espacios públicos de todo el partido. A la tarea que comenzó a principios de mes en el corredor de la Ruta 205, se sumaron en los últimos días trabajos en el corredor de la Ruta 3, Cementerio y la localidad de Uribelarrea.

Personal de Cooperativas se sumó además un trabajo de desinfección en la estación ferroviaria, estación de colectivos (incluidos los baños), y cajeros automáticos. Este trabajo se llevará a cabo periódicamente, cada 6 horas de acuerdo a las indicaciones del personal de epidemiología del Hospital.