La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó este sábado, en la estación de trenes de Cañuelas, el acto de conmemoración a los 103 años del natalicio de María Eva Duarte de Perón.

La jefa comunal estuvo acompañada por el administrador general de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, la senadora mandato cumplido y vicepresidenta del PJ, Cristina Rasquetti, la concejala y referente del Movimiento Evita Diana Barcia; y el referente histórico del Partido Justicialista y del sindicato SMATA Jorge Marelli. Además, estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales y concejalas, militantes políticos, consejeros escolares y militantes de diversas organizaciones.

La intendenta municipal depositó junto a los y las presentes una ofrenda floral en el busto de “Evita” erigido en el predio de la Estación de Trenes de Cañuelas, el cual fue destruido en la década del 50, y restituido en el año 2010 junto a su placa original, que conmemora a la defensora de los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Al tomar la palabra, la jefa comunal se refirió al contexto actual de distrito y destacó que “vivíamos en un Cañuelas que no tenía, que no quería, que no podía, hasta que con un gobierno peronista empezó a ser un Cañuelas fuerte, referente en la región”, e hizo una referencia histórica a Eva Duarte, “esto es el peronismo, este es el legado de Evita, la que acompañó a Perón como una militante, dándonos el ejemplo a todos y todas nosotras, trabajando como lo hizo por los humildes, por los niños, y sus descamisados, los trabajadores”, expresó.

Además, la intendenta municipal hizo especial hincapié en que “nunca en la historia Cañuelas tuvo tantas obras como en un gobierno peronista; así como los gobiernos de Perón, Evita, Néstor y Cristina fueron los gobiernos que más le dieron a Argentina, fueron los gobiernos de lucha y ampliación de derechos”, e invitó a continuar trabajando bajo el legado de diferentes referentes históricos, “sigamos levantando las banderas de la educación, como en los gobiernos de Perón y Evita, que las universidades se llenaban de hijos de obreros, y como en el gobierno de Néstor y Cristina, donde se crearon 15 universidades”, agregó.

Por otro lado, la senadora mandato cumplido y vicepresidenta del PJ, Cristina Rasquetti, llevó adelante una reflexión en torno al rol de Eva Duarte en la política y destacó que “»Evita está viva, presente y vigente. Porque Eva fue una gran mujer con un espíritu que supo encender la llama de lucha por la dignidad y asegurar el futuro de las nuevas generaciones”. Además, la concejala Diana Barcia habló sobre la participación de las mujeres en la política y expresó que “lo que significó Evita para las mujeres, al darnos identidad política, el voto, la participación política y civil, sumado a las transformaciones sociales para que no faltara un plato de comida en las mesas de los argentinos».

Por su parte, el referente del PJ Jorge Marelli hizo un extenso repaso histórico de las políticas fundamentales que llevó adelante María Eva Duarte de Perón y destacó que “es muy difícil hablar de Evita. Para bien o para mal, por suerte los que hablaron mal fueron la oligarquía y los que hablaron bien fueron los humildes. Hubiera sufrido mucho Evita, si hubiera sido al revés. Ella luchó por las mujeres, y por el voto femenino».