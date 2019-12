Compartir

Nico culminó la temporada 2019 en lo más alto del tenis mundial tanto en su categoría sub 14 como a nivel juvenil sub 18. Del 8 al 23 del corriente estuvo en Miami, Estados Unidos para la última gira del año en la cual se coronó campeón de un torneo relámpago en sub 16 tras aplastar a todos sus rivales y que sirvió como preparación para el Orange Bowl International Championship, uno de los torneos más prestigiosos de la historia del tenis juvenil. En este certamen Nico finalizó su participación dentro de los 8 mejores sobre un total de 128 tenistas. En primera ronda venció a Agynskyy de Ucrania por 6/2 6/0, en segunda al norteamericano Uppa por 6/3 6/0. En tercera ronda a otro estadounidense, Robert Zhang por 6/4 7/5 mientras que en los octavos de final superó en un duelo muy complicado a Quong Duong de Estados Unidos por 0/6 6/2 10/5. En cuartos de final tendría el duelo más difícil ya que enfrentó al número 1 de Europa, Alexandru Coman de Rumania el cual superó en velocidad al cañuelense a pesar de la paridad del primer set y lo venció 4/6 1/6. El mal clima (llovió tres días seguidos) forzó a la organización a cancelar los partidos por el 5to y 6to puesto así que Eli se quedó con las ganas de sumar un trofeo más. Nico fue el único sudamericano en llegar tan lejos en este certamen y por segunda vez finaliza la temporada dentro de la élite del tenis mundial.