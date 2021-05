Nicolás Riedel el fotógrafo de la pantalla del 13.

Compartir

El cañuelenses fotógrafo y locutor nacional Nico Riedel desarrolla su afición en los estudios de showmatch todas las noches desde el inicio del ciclo.

Durante estos días nos interesó preguntarle luego de ver en su Facebook personal muchas fotos de los protagonistas del programa de Tinelli, de esta manera Nico pasa de locutor a fotógrafo, ¿cómo llega a los estudios de un canal?: “La fotografía apareció trabajando en una radio en la costa donde Oscar Gallone me descubrió con fotos de celular, luego me descubrió Tomas Molina y comencé con Fotografia de playa. Con él nos fuimos a Panamá, volví y me encuentro con “memo” y me lleva a Con Amigos Así y Polémica para sacarle fotos, ahí conozco al Pollo Alvarez y Cumbio y de ahí se fueron abriendo mil puertas”.

“Estuve en muchísimos programas de tv haciendo fotos y la última puerta fue la de showmatch generando la foto con Lolo y Marcelo mirándose”. Afirma Riedel.