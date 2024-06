El Mañanero: un clásico de la radio cañuelense.

Compartir

Cultura y Sociedad: En primera Persona / Gladys Amundarain

La radio acompaña, informa, entretiene; entre palabras, silencios y música transcurre la vida, para muchas personas la mañana comienza cuando se enciende la radio. Desde el año 2006 que Gladys Amundarain es protagonista de unos de los programas más escuchados a nivel local, su voz se multiplica por mil para llegar a todos los rincones de Cañuelas. Junto a Jessica Fernández en la co-conducción y Matías Iriarte en la producción realizan El Mañanero en el 97.1 del dial.

Por Martín Aleandro

A cargo de Radio Winners desde hace muchos años, Gladys Amoundarain se convirtió en una de las voces más escuchadas en Cañuelas. Con el programa El Mañanero logró un formato que capta a una gran audiencia que se prende a la radio todas las mañanas y participa siendo, a su vez, protagonista. Como dice la locutora: “son nuestro mismos oyentes quienes muchas veces nos informan de cosas que suceden en la ciudad o en los barrios, son ellos mismos parte de la programación de El mañanero”.

La música de fondo de la vida de Gladys es la radio, de chica tiene recuerdos de programas emblemáticos que la fueron forjando como oyente, para luego, convertirse en guía y referente absoluto a la hora de tomar el micrófono. Ella nos cuenta que: “…en casa recuerdo que mi mamá era fanática de “El negro” Guerrero Marthinetiz, tengo ese recuerdo muy latente, esa voz, ese ritmo…y mi mamá sentadita en la máquina de coser con la radio spica siempre encendida en la AM arriba de la heladera. Luego escuché a Enrique Vázquez, a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Betty Elisalde, siempre me gustó el estilo de Radio AM que tiene una magia especial”.

Hoy en día la forma de escuchar radio cambió notablemente, los jóvenes escuchan podcast, streaming, programas audio-visuales, etc. Se pueden escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento, es todo un nuevo paradigma tecnológico que vino para quedarse. En este sentido Gladys opina que: “a mí me gusta la radio imaginativa, la radio donde la gente no te ve, esa es la radio que yo elijo todos los días, no obstante me parece que está bueno el avance porque ha volcado a los pibes jóvenes a escuchar y a ser parte de programas con esta nueva tendencia audio-visual y por internet, es el futuro inevitable”.