«Tito» Perez: «La derecha viene por todo».

Compartir

Radical de toda la vida, hoy a sus casi 72 años sigue militando con sus tiempos. Integra la flamante comisión directiva de la UCR local, cómo vocal. En un extenso y jugoso reportaje dialogó con cañuelasya.com y esto expresó.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo está la UCR local tras la elección de la nueva comisión?

La UCR local no ha tenido ningún problema porque se logró una lista de unidad. Y estamos un poco mas allá de lo que es a nivel provincial y nacional, hemos entendido que no se puede seguir así con tanto «yoismo», con un ego como tienen muchos dirigentes provinciales y nacionales. Hemos decidido dar batalla desde la UCR y creemos que tiene grandes posibilidades.

¿Cómo ves a la UCR nacional tras los quiebres de bloques en el Congreso?

Es muy triste para los que tratamos de ser orgánicos y tener un partido unificado … ver personas que han tenido suerte, uno por ahí ha estado decenas de años militando en un partido y no se le da la oportunidad por distintas cosas que puede tener de buena también y después resulta que menos piensan es en el partido. Lo de Lousteau no lo acepté nunca porque … estoy de acuerdo de la gente nueva que quiera venir al partido, pero si vos ya ves que viene con otro tipo de intereses la verdad que no me gusta. Manes me defraudó también y así estamos. Estamos en una situación muy difícil y también en la Pcia. de Bs. As. …éste muchacho Pérez, creo que es de Lanús, hizo todo lo posible para tratar de anular las elecciones, siendo que fue una buena elección, como fue toda la vida, uno gana y uno pierde. Pero ya venían de antes cuando rompieron el bloque de diputados provinciales, no se puede tener confianza en personas que ya han intentado en su momento romper el partido. Como tampoco se les puede tener confianza a todos los que han pasado por este partido … en chiste le decía a un amigo «ustedes por todos los partidos que han pasado, no les conviene comprarse un rastrojero para las mudanzas, les va a salir mas barato»… y eso sí, siempre hay un puestito por recibir y bueno yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora estoy ayudando en el comité, no he querido un cargo de importancia tampoco. Hay buenos cuadros políticos y técnicos también, creo que Cañuelas puede tener una posibilidad, pero lo tiene que hacer como UCR. No nos sirvió a nosotros para nada primero con el Pro, andar coqueteando y después lo terminaron traicionando a la vuelta de la esquina, inclusive de la UCR arreglando con el primero que vino y entregando los votos como si fueran de ellos. Por supuesto no lo voté a Milei.. ojalá le vaya bien porque eso sería que a todos nos vaya bien. Pero hasta ahora tenemos… como te lo podría definir… una pobreza estable.

¿El acuerdo en su momento con Macri no fue bueno para nada?

No, no. No fue bueno, lo dije después de un congreso de Gualeguaychú… había varias personas que a mí me impulsaron a – particularmente poco o mucho – por lo menos apoyar esa idea sobre todo Ernesto Sanz, para mí un Señor y varias otras personas más en esa posición. Después no sé qué pasó con Sanz, creo que el mismo Macri le puso una «sancadilla» y después se la terminó poniendo a toda la UCR, tiró a la UCR abajo del camión. No solo eso, también terminó tirando abajo del camión hasta sus propios candidatos. Macri usó a la UCR como trampolín y usó su territorialidad. Desde el último pueblito del sur hasta en el norte tenés un comité abierto. Creo que si nosotros no le damos el valor que tienen el afialiado la vamos a pasar mal porque la derecha viene por todo eh!

¿Cómo ves las medidas que tomó Milei y le ves algo positivo?

Lo que veo de positivo es que se frenó una posible hiperinflación, que seguramente iba a dar por tierra toda la economía del País. También la podría haber frenado Patricia (Bullrich) ó algún otro… si vos le vas a dar bola a la bicicleta financiera, hoy es bicicleta financiera. Los únicos que están bien son los bancos, inversionistas a gran escala, son los que tienen mucha plata. Vas a un supermercado no hay nadie, hablas con la gente y dice «no alcanza, no me alcanza»… y está aquel que se contenta con las cosas que van para atras y parece que le gustara. No sé hasta cuando va a aguantar la clase media y ojo no estoy hablando de voltear un gobierno, soy democrático a ultranza. En lo personal cobro una jubilación, establecida por ley, no de privilegio, después de 47 años de aporte, sin otra clase de beneficios y con una vida austera, después de todos los cargos.

¿En 2027 la UCR local debe tener su candidato, sin alianzas?

Para mí debe tener su candidato, te hablo en primera persona. Nosotros nos equivocamos, tendríamos que haber ido con la UCR, por supuesto haber llevado un buen proyecto, tener un buen candidato que lo tenemos. Después decir… vamos a la batalla, como fuimos siempre, no nos han dado resultado los acuerdos. Va a ser muy difícil un acuerdo, yo no lo veo, ni con la Libertad Avanza ni tampoco con el Pro. Sea como sea nuestros concejales presentan buenos proyectos, aunque te parezca mentira tienen que tener más diálogo con el Ejecutivo, por su puesto sin entregar nada, el Ejecutivo también tiene que tener diálogo con la UCR por que sabe que es un partido de confianza. El partido te va a decir que sí o que no, pero no te va a venir con agachadas. ¿El concejo deliberante cambió mucho?

Antes las discuciones en el HCD eran muy importantes, hoy yo veo una chatura – no de todos gracias a Dios – en varios donde copian, pegan, leen y no estudian nada. Vos le llegas a decir «lo podes explicar con tus palabras que yo no lo entiendo?»… no saben que decir. Fuí a varias sesiones y la verdad te dan ganas de irte a la media hora, antes era distinto, no porque fuéramos mas inteligente, sino porque le prestábamos mas atención, estudiábamos, o te obligaban a estudiar. Lo tenías a Marelli por ejemplo, que los tenía a los muchachos del bloque hasta las 3 de la mañana y sabes como salían todos afilados.

¿Te ves candidato Tito?

No, yo no. Si sigo militando es por una cuestión de honor, puedo ayudar todo lo que sea. No porque no me anime, sino porque no tengo esas ganas que tenía antes de participar, de disputar. Sí voy a apoyar a quien crea que pueda tener un buen resultado para Cañuelas, tampoco estoy tirando por la borda el trabajo que han hecho Marisa en este caso o Gustavo Arrieta. La verdad es que han hecho un buen laburo, pero uno tiene que tratar de ser mejor que ellos, no combatir permanentemente eso no va mas. Ahora si vos tenes un problema con ellos y bueno resolverlo vos!…

¿Pero ves un candidato?

Va a salir del grupo seguro. A mi me puede gustar uno, pero no te lo voy a decir.. risas!… además no estoy autorizado a decirlo. Pero sí me gustaría que fuera él. Hay que cambiar, no cambiar nuestras ideas, porque creo que las ideas de la UCR son buenas. No se porqué tiene que pagar la UCR por errores de un par de tilingos que están dando vueltas y haciendo macanas, que ya tendrán que estar fuera del partido. Encima le ganaron cinco veces la interna y siguen todavía.

¿Qué opinas de la gestión local actual?

La gente siempre te va a pedir mas, siempre.. a esta altura de mi vida no tengo que rendirles cuentas a nadie, lo que hice en su momento creo que lo hice bien, fui concejal cuatro veces, presidente del Concejo, presidente del bloque, presidente del comité, secretario del comité Provincia… creo que si lo pones en una balanza han hecho un buen gobierno, por ahí algunas cosas no las compartimos, pero la charlamos. El tema seguridad hay muchas cosas que no compartía. La crítica era mejor plantearla, si veis que no te daban ni cinco bolillas… entonces sí, criticá. Sinceramente la seguridad está muy difícil, se podría estar mejor. Creo que nunca nadie tuvieron tantos recursos como el gobierno de Gustavo y Marisa. Es impresionante, me hubiera encantado un 10% de eso. La seguridad tiene que estar acompañado por el lado de la Justicia, para mí tienen que tener un diálogo mas extenso con la Justicia, porque son dos poderes. Siempre les dije que no estaba de acuerdo en como se manejaba el Foro de Seguridad. Tendría que haber mas conversación con aquel que ha sido perjudicado, tendría que haber alguien en la municipalidad que vaya y converse con esa gente, se van a tener que bancar las puteadas durante 5 minutos, a mí me pasaba, pero iba igual. Pero después se daban cuenta que el único que estaba allí era yo. Lo cortes no quita lo valiente, porque sino la gente se encuentra sola. Pero después yo creo que Cañuelas ha progresado muchísimo, hay mucho trabajo y eso no lo podes desconocer. Mas vale decir… yo lo haría mejor y sí… capaz lo haría mejor. Recuerdo cuando en campaña decían del asfalto que era finito… y me decían «es finito ese asfalto»… y si, pero antes era tierra, aunque vos le tires piedrita vos ya la estas solucionando al tipo de sale de la casa y se metía en el barro hasta el tobillo.

¿Una definición sobre Tito Perez?

Laburador. La vida dentro de todo no me trató muy bien, me trata de usted como digo yo, pero soy una persona que entró a trabajar con 16 años a la fábrica, que empezó a estudiar la política y muchos viejos radicales me dieron la opotunidad de poder ingresar al concejo deliberante, fui secretario de gobierno, se seguridad. Un tipo normal, no me puedo quejar. Ahora vos ves muchos doctorados que terminan siendo un numero mas, yo nunca quise ser un numero mas, fuí candidato a intendente… me ganó Arrieta, me ganó bien. Jugué en primera, perdí la final… pero jugué en primera. Tengo charlas con Gustavo (Arrieta) es un tipo que ha crecido muchísimo en política y Marisa también acompañándolo desde acá. Es impresionante lo que ha crecido políticamente, no cualquiera puede ser hoy apoderado de la lista de Cristina Kirchner eh!!!…sinceramente lo felicito.