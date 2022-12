Piden suspender la Asamblea del Club Cañuelas.

Compartir

Ayer comentamos desde estas líneas como se hacía cargo Marcelo Ponce del ejecutivo del Club Cañuelas, pero ahora la actual Comisión Directiva, en términos administrativos todavía a cargo del dimitido Daniel Roncoli, convocó a una asamblea de socios para este martes a las 20 horas.

El objetivo fue revisar y aprobar los balances de los últimos años, pero también presentar la renovación de la dirigencia que tendrá como nuevo presidente a Ponce.

En el marco de los nuevos cambios, no todo transitó en forma fluida. De hecho, el pasado lunes un grupo de socios presentó un escrito en la sede pidiendo la suspensión del encuentro y una reprogramación de la asamblea.

Haciendo uso de una carta abierta al club, ponen atención en que la convocatoria está fuera de término y que no respeta los 20 días de antelación con el que se tiene que hacer el llamado, ya sea en los medios de comunicación como en la cartelera de la institución, como lo estipula el artículo 33 del estatuto.

Según Ismael de los Santos, referente de un grupo histórico de socios, sobre la nota presentada que pide la postergación de la asamblea de socios sostuvo que “Llevamos una nota a la comisión directiva firmada por una cantidad de socios activos, pidiendo que al no cumplir con tiempo y forma, según lo establecido por el artículo 33 del estatuto, creemos que tiene que haber una postergación de la asamblea. Corresponde convocar con 20 días de anticipación al acto asambleario, informando en los medios periodísticos y en la sede social. No se cumplió, la semana pasada pase a preguntar quién era el candidato a presidente y todavía no había novedades”.

De los Santos aclaró que «ni siquiera ayer (por el lunes 26) estaba la lista cuando llevé la nota a la Comisión Directiva. Los socios no conocemos cuál es la lista. Ayer tuve la posibilidad de hablar con Zanabone un buen rato y le dije todas estas anomalías, él me dijo que ‘no era tan necesario eso’. El estatuto dice otra cosa”.