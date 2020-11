Post Pandemia: Emprendedores turísticos y culturales recibieron apoyo económico.

En un acto realizado en la Plaza Centenario de la localidad de Uribelarrea, la jefa comunal y el ministro hicieron entrega de un fondo destinado a más de 40 emprendedores referentes de espacios culturales, prestadores turísticos, gastronómicos, hoteleros, escuelas de enseñanza artística, bibliotecas y museos que se desempeñan en diversos barrios y localidades del distrito.

Las autoridades estuvieron acompañadas por la secretaria de Promoción Socio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Lorena Riesgo, el secretario de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, Manuel Negrín; el subsecretario de Cultura Leonardo Parigi y el subsecretario de Producción y Desarrollo, Marcelo Di Giácomo. Además, contó con la intervención artística de la Orquesta Escuela del Instituto Cultural Cañuelas, integrada por vecinos y vecinas.Desde el primer momento de la pandemia, el Municipio trabajó de forma articulada con los sectores de cultura y turismo, para generar protocolos que permitieran retomar sus actividades y luego fomentar la reactivación económica de ambos sectores. En ese contexto, los espacios también fueron incorporados al Catálogo Turístico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de potenciarlos y garantizar su acceso a políticas de respaldo y promoción.

Un estado presente que acompañe a nuestra gente.

Marisa Fassi agradeció el apoyo para los emprendedores del sector, y contó que desde el Gobierno Municipal siempre se apostó por escuchar y tratar de hallar soluciones: “En varias reuniones que tuvimos tanto con prestadores turísticos como referentes de la cultura, coincidimos en que ambas actividades son también esenciales, porque son cosas que nos permiten ser felices”, sostuvo la jefa comunal.

La intendenta destacó especialmente los aportes y el acompañamiento de los gobiernos Nacional y Provincial, tanto en materia de Salud como para sostener la economía: “No me voy a cansar de agradecer, porque nuestro hospital Kirchner pasó de tener 9 camas con respirador a 54, cuando en el pico de casos de COVID necesitamos 16; esto permitió que nuestros trabajadores de la salud no tuvieran que elegir a quien darle o no una cama”, explicó la intendenta, al tiempo que graficó que “entre el IFE, ATP, Tarjeta Alimentar, Cañuelas recibió en el mes de octubre 200 millones de pesos, que sostienen el comercio, quedan en la farmacia, la carnicería, y esto hace falta: un estado presente que acompañe a nuestra gente en estos momentos difíciles”.

Marisa habló de la situación epidemiológica local, y agradeció “a todos y a todas por el compromiso que tuvieron y que nos permite hoy ver cómo está bajando la curva; este es un logro colectivo, y tenemos que seguir cuidándonos hasta que esté la vacuna”, cerró la intendenta.

Un estado presente que no se esconde y da la cara.

Augusto Costa, en tanto, destacó a Cañuelas como “un ejemplo de trabajo y de empuje”. “Vemos como una política pública diseñada junto al Gobernador llega a quienes lo necesitan, sabiendo que para que eso pase es importante la articulación plena entre el gobierno nacional, provincial y municipal”.

“Poner herramientas para acompañar a los sectores que peor la pasaron durante todo este tiempo, es algo que es una obligación para nosotros. Es parte de nuestro objetivo. Vemos, y reconocemos cuando un municipio se preocupa realmente para trabajar en los apoyos y en que las medidas lleguen”, agregó Costa.

“Sabemos que el daño que genera esta pandemia es tan grave que no hay ayuda que lo compense, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance, y sobre todo siempre estuvimos presentes. Un Estado presente que cuando tiene para acompañar, acompaña y cuando no, pone la cara, no se esconde: escucha y da respuestas”, manifestó también el Ministro.