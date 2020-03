QuedateEnCasa Aún falta mucho por delante.

Compartir

Argentina, Buenos Aires y Cañuelas están por buen camino, más allá de estúpidas excepciones. Se cumple con #QuedateEnCasa El país espera, la provincia y el municipio, también.

Qué espera? Qué el sacrificio de la humanidad toda valga la pena, que las muertes de minimicen. Los humanos tarde o temprano vamos a ganar esta batalla al CORONAVID-19. Esperar que sea más temprano que tarde. La humanidad sobrevivirá, pero para ello hay que hacer caso de las disposiciones de los máximos líderes mundiales, entre ellos el de Argentina: Alberto Fernández. El amplio espectro de argentinos cumple. Siempre es noticia el avión que cae… no, el avión que aterriza sin problemas. Pero aviones caen, y estúpidos que rompen este aislamiento, social, voluntario y obligatorio… también. Por eso Cañuelasya.com te dice #QuedateEnCasa y por si no lo entendéis te lo dice en la forma que vos la entiendas: EN QUE IDIOMA QUE VOS ENTIENDAS -STAY AT HOME -ZU HAUSE BLEIBEN -QUEDA’T A CASA -RESTEZ CHEZ VOUS -ESTÁN NA CASA -E TOHU ANA I TE KAUPAPA -manete in domum suam -SOGGIORNO A CASA -Maradjon otthon -EVDE KAL #QuedateEnCasa