Repercusiones en las redes sociales por la muerte de Alex Juan Campo

Cambio de caratula y convocatoria a marcha. El homicidio con alevosía, es un agravante de la figura de homicidio, se sanciona con la máxima pena. El artículo 80 inciso 2º dice que se impondrá reclusión o prisión perpetua, al que matare» con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso». Alex Campo será sepultado por la mañana del martes, mientras Sánchez deberá presentarse ante el juez. Un grupo de galgueros, convocan a una manifestación para pedir Justicia por Alex también el 26 por la mañana en la rotonda de Cañuelas.

Algunos de los comentarios textuales de vecinos de Cañuelas por las redes Sociales como el facebook, reproducimos a continuación de este informe:

Kike Alcoba: «tengo el dolor de la injusticia hecha carne en esta acción asesina…Alex era un pibe, con sueños, creció yendo a nuestro comedor, vivimos un montón de bellos momentos, los pibes merecen un mejor futuro, tener posibilidades de superación, Alex merecía todo eso y mucho más pero lo mataron sin piedad….me duele el alma, te quiero mucho».

Florencia Ibañez: «Tremendo lo que estoy leyendo. No conocí a Álex pero me doy cuenta por los comentarios que pasó algo fatal. Mi Oración con todo amor para que su alma tenga la alegría y el amor que mereció tener siempre en este mundo. Qué horror por lo que leo, un loco maldito se lo llevó puesto. Qué horror. Muy doloroso. . Indignante. El odio inoculado en la gente los vuelve locos y matan a un chico. No se puede de rabia. Justicia.»

Noelia Campo: «JUSTICIA POR ALEX CAMPO, 16 AÑOS TENIA!! Toda una vida por delante!! Un chico sano, bueno, no hay una persona que hable mal de él, mi ex cuñada una mujer única crio a sus hijos siempre, sin hacerle faltar nada, le inculco valores, jamás tuvo problema ella súper trabajadora una madre con todas las letras, no merecía morir, estaba cazando liebre nomas ¿qué podía robar, pasto? porque no había animales ahí, necesitamos justicia por mi sobrino!! Por mi cuñada por mi hermano, por los que quedamos. No puede quedar así, lo mato sin piedad!! Es una basura h..!! Arruinó una familia, dejó una mamá sin consuelo, hermanos devastados, un padre que pide justicia x su hijo!! Así te voy a recordar siempre con esa sonrisa hermosa!! Te prometo que vamos a hacer justicia por vos sobrino!!»

Sandra Coronel: «Querido Alex: tu muerte trajo dolor a toda tu familia … se vienen días difíciles para los que día a día te veíamos crecer. Te asesinaron, cobardemente. JUSTICIA!!!! que este ASESINO… Pablo Sánchez se va podrir en la cárcel.

Gustavo Escudero: “Justicia por favor Cuantas veces escuchamos en tantos años a las protectoras de animales desearnos el final de esta criatura, maldecir nuestros hijos, esposa, Familia. Hasta el cansancio agredir, insultar, escuchar las peores bajezas que puede decir un ser humano, casi irreproducible.

Y hoy frente a los ojos del mundo, un silencio que enmudece, un frio que recorre todo el cuerpo. Esa sensación de angustia, de llanto, bronca y muchas cosas más.

Me pregunto dónde llega la miseria humana?. O siempre fue así y nadie se dio cuenta. Tampoco vale la vida de un pibito de 16 años. Carente de maldad, de origen humilde, de pueblo, de barrio. Un pueblo, un país llora su muerte, perdón su asesinato. Si, lo mataron sin el menor de los remordimientos. Ni siquiera se puede comparar con un animal. Porque hasta ellos demuestran tener más sentimientos.

Dijeron de los galgueros herejes, hdp, que lucran con los animales, asesinos, etc.

Al dueño de la estancia, al que mato al pibe. Como lo llamarían? Era un pibe, estaba con sus perros, sin armas, sin drogas, solo él y su perro. Y el campo donde encontró la muerte. Porque un sor…, decidió que el tenia que morir. Con que autoridad, con qué derecho. Con un desprecio terrible por la vida. Hoy mataron una parte de cada de los galgueros hoy todos somos el. Hoy somos su voz. Hoy somos sus viejos, sus hermanos, su familia.

Estaba lleno de vida, de sueños. Era un pibe, como cualquiera de nosotros. Una madre que pide a gritos justicia. Que le arrebataron todo. Y de eso no se vuelve, nunca más lo van a ver caminar hacia el campo con sus perros, contar una carrera, hacer otra cazada. Porque un hdp decidió que el tenia que morir de la forma más cobarde que pueden matar. Sera dueño del campo, pero no de la vida humana, tendrás poder, tendrás plata. Pero nada de eso va a limpiar tu conciencia. Y créeme que los papas de ese pibe van a encontrar, esa paz que vos nunca vas a tener.

Desde mi lugar me sumo al pedido de justicia, y condena social para su asesino”.