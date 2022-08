Resto bar la sede, otro orgullo de Cañuelas.

Compartir

La tradición, lo moderno y el buen gusto se reúnen en la esquina de 25 de Mayo y Lara.

En el restaurante La Sede, del Club Cañuelas tenemos la oportunidad de estar en presencia de un lugar distinto pero que mantiene nuestra esencia.

Este emprendimiento de Martín Yusti, vecino con amplia tradición familiar en el rubro gastronómico, tiene en su ambiente la comodidad que ofrece lo moderno, con la amabilidad propia de los lugares tradicionales.

Además de tener espacios para degustar sabrosos platos, posee reservados para tomar una copa y simplemente pasar el rato. Modernos cortinados, buen gusto en la decoración, comodidad en el salón comedor y una pulcritud excelsa en los baños acompañan el punto fuerte del restaurante, la buena atención.

¨Pusimos mucho empeño en brindar una buena atención y un servicio eficiente, para acompañar la buena cocina que ofrecemos «, resalta con orgullo su dueño. ¨Quisimos tener un lugar donde se coma rico y sea accesible para disfrutar en familia¨, agregaba lleno de orgullo Martín. Afrontando más de un desafío, Martín y su familia apostaron una vez más por su Club y por Cañuelas. Con una inversión y un coraje sin medidas, pensó no solo en el presente sino en el club a futuro. ̈Cuando hicimos los arreglos en reestructuración, lo hicimos a conciencia, invirtiendo mucho en su estructura principal y no simplemente un lavado de cara. Lo hicimos así, pensando en el futuro, para que el día de mañana si yo no estoy, le quede al club algo bien hecho ̈, puntualizó Yusti. A nuestro entender, eso es ponerse la camiseta de Cañuelas siempre. Felicitaciones!!!