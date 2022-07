Resumen de noticias nacionales.

Compartir

Batakis llega a EEUU tras la suspensión de la reunión entre Alberto Fernández y Biden por COVID-19 de este último. El Estado nacional recupera el control de las vías ferroviarias a partir de diciembre de 2023. Informe del Mossad sostiene que los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA no tuvieron apoyo operativo de Irán ni de ciudadanos argentinos. Gobernadores se reúnen el miércoles en el CFI, con la coparticipación y la Corte Suprema como agenda. La OMS dicta la emergencia internacional por la suba de casos de viruela del mono. Rusia ataca Odesa y pone en duda el acuerdo para desbloquear granos desde Ucrania.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, se encuentra en EEUU donde mantendrá hoy la primera reunión con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Será el primer encuentro presencial desde que asumió como ministra el pasado 4 de julio. Batakis y Georgieva mantuvieron una primera reunión a principios de mes en la que ratificaron la continuidad de las metas del acuerdo con el organismo. Antes de ese encuentro, recibirá a funcionarios del Tesoro norteamericano. Durante la semana también se reunirá con el director Gerente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, y el martes en Wall Street con inversores y tenedores de bonos argentinos. Está prevista una ronda de diálogo con directivos de General Motors, Amazon, Chevron y Google, además de un encuentro con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Aunque no hay previstas reuniones, también está pendiente la discusión por los 500 millones de dólares pendientes de ser transferidos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que están siendo bloqueados por el director que propuso el ex presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone.

Esta semana estaba prevista la reunión bilateral entre el presidente argentino y Joe Biden, que fue suspendida por COVID-19 positivo del mandatario estadounidense. La reunión fue postergada para una nueva fecha. Sistema ferroviario El gobierno nacional anunció que a fines de 2023 el Estado nacional tomará el control de todas las vías ferroviarias. Este año, el Ministerio de Transporte estableció el vencimiento de todas las licitaciones de las vías para fines del año que viene, incluyendo algunas prórrogas. A partir de entonces no se abrirán más concesiones de las vías, de acuerdo a lo que dijo el ministro Alexis Guerrera. Se realizarán licitaciones de servicios y tramos, que establecerán que el concesionario deberá afrontar el 50% del mantenimiento de las vías, mientras que el otro 50% quedará en manos del Estado, que tendrá el control del sistema.

El anuncio fue realizado la semana pasada en el marco del retorno del servicio de trenes de pasajeros a las estaciones de 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Mossad Un informe interno del Mossad, el servicio secreto del Estado de Israel, publicado por The New York Times sostiene que los atentados contra la embajada de Israel y AMIA en Argentina fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá cuyos agentes no tuvieron colaboración de ciudadanos argentinos ni de Irán en el terreno.

La inteligencia de Israel aún cree que Irán dio apoyo financiero y aprobó los atentados y solo se limita a decir que no encuentra pruebas sobre apoyo operativo de Teherán en el territorio, tal como afirmaba Estados Unidos, Argentina y la propia Israel. De la misma manera, descartan las sospechas sobre el apoyo de funcionarios y ciudadanos argentinos cómplices de los ataques. El informe interno muestra en detalle cómo fueron planeados los atentados, incluyendo el ingreso de los materiales que llegaron a la Argentina en botellas de shampoo y cajas de chocolate. Además, sostiene que los responsables de los dos ataques no fueron llevados a la justicia ni fallecieron en el ataque: viven en Líbano.

El gobierno argentino pidió prudencia al respecto y esperará que el juez y el fiscal soliciten a Israel las pruebas que podrían aportar a la causa. Reunión de gobernadores La Liga de Gobernadores se reunirá este miércoles en Buenos Aires, en la sede del Consejo Federal de Inversiones, con coparticipación, Corte Suprema y la situación económica como principales temas de agenda. Los mandatarios comenzaron a reunirse el año pasado en torno a la discusión por coparticipación que inició la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que en 2020 el gobierno nacional recuperara casi un punto y medio de lo transferido por el gobierno de Mauricio Macri por el traspaso de la policía.

Luego del fracaso de las negociaciones entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se espera una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre la Corte, los mandatarios reunidos en la Liga de Gobernadores también tienen agenda: presentaron un proyecto en el Senado para su ampliación a 25 miembros, con más representatividad de las provincias.

BONUS TRACK INTERNACIONAL.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dictó la emergencia internacional por la suba de casos de viruela del mono. El mes pasado, con 3040 casos en 47 países, el Comité de Emergencia había evaluado que aún no era necesario declarar la emergencia. Sin embargo, desde entonces el brote creció y ahora se registran más de 16.000 casos notificados en 75 países. La emergencia de salud pública de interés internacional (PHECI) es la alerta máxima que puede emitir la OMS. La última vez que se había dictado fue en enero de 2020 cuando se declaró al COVID-19 como emergencia de salud internacional. Se declara cuando se presenta un “evento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”. La evaluación de la OMS es que el riesgo de viruela del mono es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en Europa, donde el riesgo se evalúa como alto.