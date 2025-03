2da división URBA: Las Cañas le ganó a Chascomús el clásico.

Compartir

Por: O. Heredia (oscarhh10)

El elenco superior de Las Cañas Rugby Club sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones.

El «auriverde» venció en casa a Atlético Chascomús por 20-12 alcanzando así los 8 puntos en el certamen de Segunda Superior de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Los tantos de los cañuelenses llegaron gracias a los aportes de Nicolás Palmieri con un try con el scrum, luego «Tito» Penna aportó otro try, ambos sin conversación y a poco del cierre de la primera etapa llegó otro try de Palmieri siendo convertido por Penna, cerrando así 17-5 la primera mitad de partido. En el arranque del complemento Las Cañas amplió ventajas al convertir un penal (3 puntos) y se puso 20-5 y a poco del cierre llegó un try convertido por la visita para el definitivo Las Cañas 20 vs Atl. Chascomús 12.

PENNA

En diálogo con cañuelasya.com Cristian «Tito» Penna habló del triunfo al expresar «fue un partido duro desde que empezó hasta el final, no te da tiempo a desconcentrarte, tenés que estar todo el partido metido y al ser un clásico fue espectacular ganarlo». Asimismo al ser consultado sobre las diferencias entre Tercera y Segunda División comentó «la diferencia más que nada es en la intensidad del juego, me sorprendió Tercera… Realmente con algunos equipos, el nivel que tenían no lo esperaba pero lo que tiene Segunda son todos los partidos parejos, intensos y hay que estar más preparados físicamente, mentalmente porque no hay partido fácil». Sobre para qué está Las Cañas en esta División Penna cerrando indicó «la realidad nuestra hoy mantener la categoría como objetivo principal, obviamente que ganar los dos primeros partidos ilusiona, Chascomús había jugado play off el año pasado… Somos un plantel de mayoría pibes jóvenes, tenemos un mix, la realidad es que estamos esperando un recambio de acá a 2 ó 3 años pero siempre tratar de pelear lo más alto posible». El jugador lleva 20 años jugando en la Primera de Las Cañas, en este sentido concluyó «mucho tiempo pero por suerte sigo disfrutando jugar los sábados y disfrutando de estar con algunos amigos que quedan, han pasado muchos jugadores y disfrutando con chicos que entrené, con los más jóvenes que por ahí nacieron cuando a mí me tocó debutar en Primera».

El elenco cañuelense formó a sus 15 iniciales a:

Resultados Rodrigo Gómez, Nicolás Blanco, Mario Sosa (c), Lucas Sosa, Martín Godoy, Matías Gauna, Nicolás Palmieri, Facundo Cabrera, Juan Mozotegui, Cristian Penna, Marcos Ceccardi, Niyen Liniewicz, Juan Miño, Bruno Aloé Trípodi y Manuel Telechea. Dt: Matías Minasi.

RESULTADOS

San Miguel (b) 49 vs La Salle 22; Arsenal Zarate 7 vs Los Molinas (b) 39; Atlético y Progreso 39 vs Varela Jrs. 17; Tiro Federal de San Pedro 10 vs Tigre (b) 32; Old Georgian 21 vs San Marcos 22; Del Sur (b) 32 vs Mercedes 9. Cuando un equipo marca 4 o más tries se le otorga un punto bonus, aparte de los cuatro puntos por ser el ganador del encuentro.

POSICIONES: 1) Los Molinos 10 pts, 2) Del Sur 9 pts, 3) Las Cañas RC 8 pts, 4) San Marcos 8 pts, 5) San Miguel 6 pts, 6) Tigre 5 pts, 7) Old Georgian 5 pts, 8) Atlético y Progreso 4 pts, 9) Atl. Chascomús 4 pts, 10) La Salle 2 pts, 11) Arsenal Zárate 2 pts, 12) Varela Jrs 1 pto, 13) Tiro Federal 1 pto, 14) Mercedes 1 pto.

Lo que viene

En la próxima fecha (la 3ra) Las Cañas tendrá un duro escollo, cuando deba visitar a Tigre, rival que lo venció en los dos compromisos en 2024 y que también ascendió a Segunda. Un lindo examen para el «auriverde» que dirige Matías Minassi.