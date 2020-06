Compartir

Convocada por la intendenta Marisa Fassi, este jueves tuvo lugar en el Municipio una nueva reunión de la Comisión de Salud, con el objeto de evaluar la situación epidemiológica del distrito y en función de ello determinar sobre las medidas relacionadas con la cuarentena.

La epidemióloga María Delia Penné expuso en primer término respecto de los nuevos casos confirmados en el transcurso de la semana –el último de ellos notificado esta mañana- y dio cuenta de las acciones llevadas a cabo en materia de aislamiento de contactos y seguimiento epidemiológico.

En función de la información brindada, y si bien el número de casos registrados se encuentra dentro de los márgenes esperables en este momento de la curva, la recomendación fue no avanzar por ahora en nuevas medidas de flexibilización, hasta analizar el comportamiento de la situación en las próximas semanas.

En este sentido, caben destacar dos factores: el incremento de casos en la región AMBA a la que pertenece Cañuelas, y la aparición de otros en distritos vecinos donde hasta el momento no había.

También se analizó la situación de que al momento de analizar los casos locales, quedó en evidencia comportamientos sociales no recomendados, como salidas y reuniones no permitidas, no cumplimiento de distanciamiento social y uso compartido de mate.

Por todo lo expuesto, la Comisión decidió dejar momentáneamente sin efecto la autorización para salidas recreativas, que será nuevamente evaluada la semana próxima en función de cómo evolucione la situación.

Estuvieron presentes en la reunión en representación del Ejecutivo la Lic. María Delia Pené (secretaria de Coordinación de Salud Pública), el secretario Legal y Técnico Sebastián Demicheli; por el Hospital Ángel Marzetti su director Dr. Hernán Charlón; por el Hospital Néstor Kichner el Dr. Gustavo Pascuas; y por el Concejo Deliberante los miembros de la Comisión de Salud Patricia Rolandelli (Juntos por el Cambio) y Leonel Fangio (TODOS).