Robo a una comerciante del barrio Primero de Mayo

Salía de su casa rumbo a su trabajo y fue interceptada por dos hombres, uno de ellos armado, el video de su cámara, muestra la secuencia donde los individuos pasan de largo viendo como se acomodaba para salir, uno vuelve con la premisa clara de ir por los bienes de su cartera y escapar sin llevarse vehículo, que también lo tenían a mano con las llaves a disposición.

El hecho ocurrió este jueves a las 07:00 de la mañana, las imágenes muestran como la víctima comerciante y vecina de la ciudad Jeni Baiardi sale de su casa rumbo a su vehículo mientras dos hombres pasar caminando por la calle. Uno de los delincuentes se vuelve corriendo y le punta con un arma de fuego y en pocos segundos le roba todas sus pertenencias.

La víctima realizó un fuerte descargo en sus redes: “Esta vez fue en la puerta de mi casa, dos personas armadas de las cuales una me apuntaba, estuve con el arma en el abdomen todo el tiempo, un vecino gritó y el otro CHORRO HDMP también lo apuntó a él, se fueron corriendo, atine a seguirlos pero se me cruzaron mis hijos por la cabeza (fue lo único en que pensé)”. “Para los que saben trabajo TODOS los días, me duermo tarde y me despierto temprano (no duermo más de 6 horas por día) para poder cumplir con nuestros clientes”. “QUIERO PEDIR A LOS VECINOS O A QUIEN Tenga DATOS CERTEROS SERÁN RECOMPENSADOS”. Declaró la vecina.