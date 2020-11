Santiago Mac Goey: “Es el momento de pensar una oposición solida”.

Compartir

El ex Presidente Macri se reunión con dirigente de la tercera sección electoral del Pro, donde Santiago Mac Goey fue el representante de Cañuelas.

Un martes netamente político para Mauricio Macri, donde Mac Goey participo de esta reunión intimista incluyodo a Pablo Alaniz de Florencio Varela, Leandro Costa de Escobar, Julián Amendolaggine Berazategui, Martiniano Molina, Quilmes y el diputado provincial Alex Campbell.

Incluyó en estas reuniones a los ex candidatos a intendente de Cambiemos en 2019 y referentes territoriales bonaerenses de la oposición en los distritos que no gobierna JxC.

Los encuentros comenzaron hace dos semanas y el 10 al mediodía, pasadas las 12.15, hubo una nueva cumbre.

Santiago el dirigente local “Estas reuniones se implementan para reforzar el sector mediante la contención a sus dirigentes, potenciando nuevos liderazgos”.

“Lo que sacamos en limpio es que toda la oposición tiene un rol de mucha responsabilidad para lo que va a ser el futuro de los distritos y del país”.

“Es el momento de pensar una oposición Sólida y sin individualidades para Cañuelas”. Sentencio Mac Goey, mensaje que seguramente tendrá destinatario.

En la charla con el ex Presidente se hicieron autocríticas de la gestión de Cambiemos a nivel provincial y nacional. También Macri plateo a los suyos «Esto va a estar cada vez peor, es necesario ganar en 2021 “Hay que prepararse para las elecciones que van a ser difíciles”, les dijo. Pidió buscar peronistas No kirchneristas.