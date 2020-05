Se autorizan en forma provisoria las actividades de peluquería y pedicuría.

Compartir

El Gobierno Municipal resolvió autorizar en el ámbito del partido de Cañuelas –de manera provisoria hasta tanto haya una definición de la de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires- las actividades de peluquería y pedicuría.

Como es de público conocimiento, el Municipio solicitó –a pedido de la Cámara Comercial e Industrial de Cañuelas- que estas actividades fueran exceptuadas en el marco de las normas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesta por la pandemia de COVID-19, lo que hasta el momento se encuentra pendiente de resolución.

Por medio del Decreto 284/2020 el Departamento Ejecutivo Municipal estableció que peluquerías y pedicurías podrán funcionar pero con una atención limitada: de 9 a 17 horas de lunes a viernes y con turnos preestablecidos telefónicamente.

Además, los titulares de dichos comercios deberán tomar todos los recaudos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por los Protocolos emitidos por el Ministerios de la Salud, en materia de prevención en el marco de la pandemia declarada por COVID-19.

Las peluquerías y pedicurías, deberán contactar a los clientes con reservaciones el día de su cita para preguntar si tienen tos o fiebre, disnea (falta de aire) agitación, fatiga, dolores musculares y dolor de cabeza, garganta, perdida del olfato y gusto, si convive con alguien que presenta estos síntomas, tanto en el ámbito familiar como laboral, y si estuvo cumpliendo aislamiento de cuarentena por síntomas positivos de Covid-19. En caso de respuesta positiva, deberán dejarse sin efecto los turnos.

Al ingresar cada cliente deberá firmar una declaración jurada, donde manifieste su buen estado de salud, la no obligación de cuarentena ni vínculo cercano con personas afectadas; se les debe desinfectar las manos y las suelas de los zapatos y deberán contar con barbijo y/o tapa boca.

Es obligatorio el uso de barbijos especiales para el personal que realizara el servicio, guantes, lentes, y todo elemento de protección ópticas y facial, atento al acercamiento inevitable con el cliente.

Se establece que en los locales únicamente podrán estar presente el cliente en atención y la persona que realiza el servicio; no pudiendo encontrarse persona alguna en espera dentro del establecimiento.

En el caso de clientes menores de edad, deben estar acompañado por un mayor, y no se podrán dar dos turnos paralelos, en la misma circunstancia, para evitar acumulación de personas y cumplir con el distanciamiento de 2 mts. cuadrados por persona.

Se establece que en las instalaciones se llevará adelante una desinfección y ventilación entre la atención de cliente y cliente, con las recomendaciones y compromiso presentado por la Cámara Comercial e Industrial de Cañuelas.

Los titulares de las Peluquerías y Pedicurias, deberán anteponer la Salud, sobre todo otro interés y se comprometen a respetar y hacer respetar todos los Reglamentos y Protocolos existentes contra la propagación del COVID19;

Cuando se constate la existencia de infracciones se aplicarán multas de entre 50 y 1.000 módulos.