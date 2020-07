Compartir

En el día de la fecha sábado 18 de julio, 7 pacientes fueron dados de alta, elevado a 142 el número de recuperados desde el inicio de la pandemia. En tanto, se confirmaron 10 nuevos casos de COVID19 en el distrito, por lo que el número de casos activos es de 57. Desde el día viernes, el AMBA ingresó en una nueva etapa de aislamiento, que en distritos vecinos implica una reapertura de algunas actividades que no estaban permitidas.

Esta situación no debe implicar un relajamiento en las medidas de prevención, sino todo lo contrario, ya que puede implicar un aumento de la circulación viral en municipios cercanos. En Cañuelas se han detectado contagios por fuera de situaciones relacionadas con la actividad laboral o el abastecimiento esencial, sobre todo entre familiares no convivientes, vecinos y otros contactos. Es importante recalcar que el distanciamiento social es la única forma de frenar el avance del coronavirus. En la antesala del Día del Amigo, reiteramos que no se encuentran permitidas las reuniones sociales, y que la experiencia de otros distritos muestra que ese tipo de encuentros pueden ser focos de brotes masivos. Seamos responsable, cuidémonos y cuidemos a nuestros mayores. Continuemos respetando las medidas de aislamiento y protección personal, como el lavado de manos permanente, uso de tapabocas y el distanciamiento social. Todos esperamos superar pronto esta situación de la mejor manera, pero para ello es necesario no detener el esfuerzo que hemos venido realizando hasta ahora.