Se detuvo al conductor de una camioneta robada.

La policía comenzó una persecución y la interceptó a pocas cuadras, el conductor quedó aprehendido, había sustraído el vehículo pocas horas antes.

Oficiales que se desplazaban en un móvil de la Comisaría 2ª de Máximo Paz observaron en el cruce de Pereda y Sierra Grande, una camioneta Chevrolet S-10 color gris circulando a alta velocidad.

Cuando el ocupa de la S-10 advierte la presencia policial comienza a realizar maniobras para esquivarlos. El relato policial de Daniel Pérez de la Policía Sub Jefe departamental indica los detalles: “En el día de la fecha junto a personal G.T.O de Máximo Paz, nos encontrábamos realizando recorrida por la jurisdicción en prevención y disuasión de delitos y/o faltas en todas sus gamas, es que haciéndolo por calle Pereda y Sierra Grande, observamos una camioneta Marca Chevrolet modelo S-10, color gris, la cual circulaba a alta velocidad, y al momento de avistar nuestra presencia, comienza a realizar maniobras para esquivarnos.- Por ello, se procede a realizar señas de luces como así también a realizar sonidos con la sirena del móvil policial, haciendo el conductor de dicha camioneta caso omiso.- Se comienza una amplia persecución por la jurisdicción, pudiendo interceptar dicho vehículo en calle Peñaloza y Bolivia de este medio, logrando hacer descender al conductor, prosiguiendo a reducirlo, constatando que se trata de CLAUDIO DAMIAN SOSA, quien conducía una camioneta Chevrolet S-10 dominio colocado AE217KY, que consultado al sistema informático de esta policía arroja que dicho vehículo posee PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO, con fecha de alta 27/10/2021 seccional preventora Cria. Noroeste 2da. La Matanza, con intervención de UFI Nro. 03 del Departamento Judicial de La Matanza.- mantenida comunicación con el Magistrado de intervención, Dr. Lisandro Damián Damonte, avala lo actuado por el personal policial y dispone Aprehensión del sindicado C DAMIAN SOSA». detalló Daniel Pérez de la Policía Sub Jefe departamental.