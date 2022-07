Se inscriben más de medio millón de usuarios para mantener los subsidios.

Compartir

Voces disonantes: El gobierno nacional reestructuró la segmentación tarifaria y llamó a la ciudadanía a la inscripción nuevamente del subsidio que aliviará el bolsillo del usuario.

Sin embargo, no todas las voces reconocen esta segmentación como un buen plan. Es así que salió al cruce el ex ministro de Energía Aranguren que rechazó la segmentación de tarifas y pidió “cobrar el total de la energía que corresponda”

La segmentación de tarifas generará muchas «injusticias», advirtió este sábado el ex ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, quien consideró que lo mejor sería cobrar el total de la energía que corresponda y otorgar una tarifa social a hogares vulnerables.

«Al no tener energía suficiente hay que importarla y hacerle frente a su costo, la estamos pagando de forma indirecta», advirtió. Es evidente que no todos pueden darse el gusto de tomar su consejo tan a la ligera. El deterioro económico, hace que más de medio millón de personas accedieron a la inscripción para el subsidio de parte del Estado de la tarifa de los servicios.

Para el ex ministro, se siguen repitiendo errores y se distorsionan precios con la segmentación de tarifas, lo que en el largo plazo termina siendo perjudicial».

Por otro parte, el impulso de la segmentación de parte del ejecutivo nacional tuvo una amplia recepción. Según datos de la secretaría de Energía, hasta el domingo a la noche se habían inscripto 500.823 hogares. Del total, 263.059 inscritos quedaron ubicados en el segmento de ingresos bajos, que mantendrán los subsidios.

CRONOGRAMA DE LAS INSCRIPCIONES.

El registro permanecerá abierto durante todo el mes de julio, pero se estableció un cronograma de fechas para ingresar los datos de acuerdo al número de DNI de cada titular: DNI terminados en 0 – 1 – 2: hasta el 19 de julio; DNI terminados en 3 –4 – 5: entre el 20 y el 22 de julio y DNI terminados en 6 – 7 – 8 – 9: entre 23 y el 26 de julio.

Luego del 26 de julio, podrán registrarse todas las personas que no lo hicieron en el primer turno, pero el Gobierno recomendó inscribirse en la fecha correspondiente para no colapsar el sistema informático y evitar demoras.

Los hogares que tengan en conjunto ingresos mensuales mayores a $348.869 (equivale a 3,5 canastas básicas, cuyo valor se actualiza todos los meses por la variación de los precios del Indec) son los que perderán el beneficio. Se toman en cuenta los ingresos generados por todos los mayores de 18 años que convivan en el domicilio donde se recibe el servicio. También lo perderán quienes tengan

registrados tres o más inmuebles; o tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; o bienes de lujo (embarcación o aeronave).

El resto de los usuarios deben completar los datos del formulario para no perder el subsidio. El trámite se debe hacer online en la página web de Mi Argentina o en la app o en forma presencial en oficinas de Anses o prestadoras de los servicios.

Tienen que inscribirse todas las personas que quieran conservar el subsidio, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Los nuevos cuadros con las tarifas segmentadas estarían vigentes a partir de agosto y la quita será gradual en los meses siguientes.