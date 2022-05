Se posterga hasta el día 20 el 1° Vencimiento de las tasas del mes de mayo.

El Gobierno Municipal informa que a raíz de dificultades técnicas y de distribución, las Tasas correspondientes al mes de mayo pueden llegar con demora.

Los y las vecinas que no hayan recibido la tasa de forma particular, pueden descargarla por sistema ingresando a la página de la Municipalidad/ Pago de Tasas y Servicios ( www.canuelas.gov.ar ). Luego de imprimirla, puede abonarse en cualquier, Provincia NET, Pago Fácil o por Mercado Pago; recordamos también que las Tasas Municipales pueden abonarse por otros Medios como Home Banking Red Link y Banelco, PagoMisCuentas, Cuenta DNI, Pagar, etc.