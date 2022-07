Técnicos que debutan… No ganan.

Compartir

En el debut de Albornoz y Vallejos Cañuelas no pudo gana.

Se jugó la 4ta fecha del torneo de la Primera C. Por la Zona Campeonato, Cañuelas visitaba a Arsenal, en un partido que en la previa era parejo ya que ambos equipos iban buscando su primer triunfo en este exigente torneo.

Para Cañuelas también se vendrían los cambios. Por cuestiones personales, Bautista Pelorosso y Nahuel Ortiz dieron un paso al costado luego de haber cumplido el objetivo de clasificar. De esta manera, Federico Vallejos y Lucas Albornoz, quienes estaban al frente de la reserva, se hicieron cargo del primer equipo. palpitandodeportes.com.ar

Arsenal mostró una mejor versión de lo que había sido fechas anteriores y aprovechó las que tuvo. A los 38 minutos del primer tiempo, las de Sarandí llegarían al primero. Luego de un centro apareció el cabezazo de Nadia Teclaff para mandarla al fondo de la red.

Las Rojas buscaron la manera de llegar al empate pero las locales se mostraron firmes y también buscaban liquidar el partido. Esa situación se dio a los 27 del segundo tiempo cuando Victoria Sisterna aprovechó el rebote y solo tuvo que empujarla para poner el 2 a 0 final.

Dura derrota para Cañuelas que por el momento no ha ganado en la Zona Campeonato. La próxima fecha será sin dudas difícil. Cañuelas recibirá a San Luis, equipo que no conoce la derrota desde su llegada a la Primera C.

El partido se jugará el domingo a las 11:00hs.

FORMACIONES

Arsenal: Cecilia Gargiulo; Nadia Teclaff, Magali González, Soledad Guarrochena, Carolina Almada; Belén Gaspar, Marilen Canosa, Natalia Bonifacio, Camila Fernández; Victoria Sisterna y Cleo Santos.

Cañuelas: Manuela Morri; Fiorella Patullo, Aluminé Medina, Rocío Benítez; Brisa Rodríguez, Sofia Maderna, Victoria Mazzieri, Malena Acosta, Jennifer Gallego; Martina Iraola y Morena Cortes.

Ingresaron: Jhojara Holze, Antonella Andreani, Natali Bayo, Lara Cuarenta y Atuel Medina.

Goles: Teclaff y Sisterna (ARS)