Vacunaciones antirrábicas puerta a puerta en Uribelarrea.

Miércoles 13 y el viernes 15 la Dirección de Zoonosis informa que se realizará una campaña de vacunación gratuita antirrábica para mascotas.

La idea es que los agentes brinden el servicio de vacunación puerta a puerta. En el marco de tomar todas las medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus, todos con barbijos o tapabocas, manteniendo el distanciamiento de 1,5 metro y las mascotas sujetadas.

. En lo posible se realizará la vacunación en la vereda.

. Los sujetadores de los animales deben tener tapabocas

. El personal de Zoonosis se acercará a su casa, no tiene obligación de recibirlos si no lo desea (esto más que nada por si no se quieren exponer)

Para informes o anotarse solicitando la vacunación en los domicilios de esta localidad, comunicarse para solicitar turno a la Dirección de Zoonosis del municipio de Cañuelas 2226537120.