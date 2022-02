Vecina denuncia robo en su vivienda.

Compartir

Según fuentes policiales los dueños de casa salieron cerca del mediodía del sábado y regresaron pasadas las 23:00, cuando ingresaron encontrando todo revuelto y en completo desorden. Se llevaron dinero en efectivo (dólares) y algunos objetos de valor.

La vivienda está ubicada en Independencia al 900, la propietaria es una docente reconocida de la ciudad, quien automáticamente publicó un posteo en sus redes informando lo sucedido.

Los delincuentes revolvieron cada rincón de la vivienda y según la denuncia realizada por los damnificados se llevaron una suma cercana a los u$s 4000 y varios relojes pertenecientes a la familia. Hasta el momento no hay rastros de quien o quienes realizaron este robo ya que la casa no poseía cámaras de seguridad, visita a un familiar son eventuales por lo que implicaría que estaban vigilando o es alguien que sabía que no volverían en varias horas. Tampoco hay testigos hasta el momento que pudieran aportar algún dato al respecto.