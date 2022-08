Viento a favor, se viralizo.

Compartir

Mientras se están llevando a cabo en estos días las exposiciones del Fiscal Luciani respecto a la Causa Vialidad, la ciudadanía está alerta ante un nuevo avance del Lafware.

La fiscalía intenta mostrar una gran trama de corrupción uniendo la causa de la obra pública con el juicio Hotesur, donde los imputados ya fueron sobreseídos, y la causa de los cuadernos, cuyo juicio ni siquiera empezó.

En simultáneo, Casación llamó a una audiencia previa a definir si confirma el fallo en el caso de los hoteles. Una embestida del partido Judicial que ya conocemos de sus efectos en países hermanos como el sufrido en Brasil por Lula y Dilma, el usado en Bolivia con Evo, y que ahora intenta socavar la postulación de Cristina para una eventual candidatura.

En respuesta, el pueblo está alerta y se organiza para mostrar su músculo político en la calle. No dejar que quieran ganar el gobierno a través de los mecanismos judiciales de una Corte amañada y sin fundamentos serios de acusación. Si alguien tenía dudas de la existencia de esta persecución política a través de los mecanismos del poder judicial, basta hojear los periódicos de hace unos días para ver en una linda foto de familia, como se reunieron en la casa quinta de Macri, jueces y fiscales reunidos en un partido de fútbol.

Luciani es el fiscal que comparte hace tiempo equipo de fútbol, Liverpool, con uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a cargo del juicio de Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, quien deberá evaluar su acusación. Durante el gobierno de Mauricio Macri jugaron en su quinta, Los Abrojos. Mola fue quien visitó la Casa Rosada y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en esos tiempos, tal como constató este diario con un pedido de acceso a la información pública.

Como respuesta, los cuadros políticos están organizando una gran marcha y movilización.

En este orden de cosas, en el auspicioso programa de radio de Quique Alcoba, Viento a favor, que se emite en la radio de las Madres, los sábados por la noche, pudimos escuchar en palabras de Hebe, el llamado a defender ahora nuestros derechos: luego puede ser tarde. «VAMOS A HACER UNA GRAN MARCHA PARA SEPTIEMBRE PARA DECIR TODOS SOMOS CRISTINA», alertaba una Hebe que reclamaba fervientemente al pueblo que no debemos dejar todo para que haga Cristina. Que nosotros debemos también hacer patria saliendo a la calle para demostrar que ella no está sola, que el pueblo la acompaña. ¨Se busca un golpe de Estado no con los militares como hace un tiempo, sino a través de la economía y los golpes de mercado. Acompañando a éste peligroso combo, los actores judiciales también hacen lo suyo para confundir al pueblo y quitarles la posibilidad de votar a su líder. Concluía Hebe en una exposición que vale la pena volver a escuchar.