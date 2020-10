Ya está finalizado y equipado. El nuevo centro de diálisis, a un paso de comenzar a funcionar.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi participó este viernes de la firma de un convenio con el Centro Nefrológico Cañuelas SOLANEF SRL y el Hospital Regional Néstor Kirchner, que formaliza un acuerdo de trabajo conjunto, paso necesario para la habilitación final del nuevo centro de diálisis, que ya se encuentra completamente equipado.

La jefa comunal compartió el acto con el gerente del nuevo centro, Luis Alberto Ruiz y las autoridades del Hospital RCANK, el presidente del Consejo de Administración, Sergio Alejandre, los consejeros Luis Crovetto, José Ingold, y Roberto Fernández Meire, y el director Ejecutivo Diego Cerrudo.

También participaron el director médico del Centro Nefrológico, Dr Horacio Biltes, la Dra. Griselda Ruiz, la técnica Blanca Humeres y el Administrador Gerardo Ruiz. Además, estuvieron también varios pacientes quienes se sumaron a la emoción de los responsables y funcionarios por la inminente apertura.

El nuevo Centro estará administrado por una empresa familiar con 40 años de experiencia, que tiene a cargo dos centros de salud en las localidades de Guernica y Solano.

Además de Hemodiálisis por primera vez se podrán hacer tratamientos de diálisis peritoneal, que es un tratamiento de tipo domiciliario que mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes. Ningún centro regional brinda este servicio en la actualidad.

Tras el cierre del ex centro San Bruno, unos 40 pacientes de Cañuelas deben viajar para poder someterse a tratamientos de diálisis. Una vez que se completen los trámites de habilitación podrán nuevamente realizarlo en el distrito.

Sentir la necesidad del otro.

“Para nosotros es un día feliz”, resumió la intendenta Marisa Fassi tras recorrer el centro completamente equipado.

“Fue un golpe muy duro el cierre del centro de diálisis; como estado municipal sufrimos las consecuencias de una política del gobierno anterior que le dio la espalda a la salud. Los tarifazos, la devaluación y la falta de pago de la Provincia hizo que cerraran 12 centros de diálisis en toda la provincia, una noticia que no salió en ningún lado”, agregó la jefa comunal.

“Siempre pensamos que el Estado debe estar presente, acompañando a los vecinos en estas circunstancias”, agregó Marisa al recordar que durante la gestión de Gustavo Arrieta comenzó la búsqueda de soluciones ante la salida del prestador privado del distrito, lo que llevó al Municipio a realizar una presentación en el Juzgado Federal de Morón e iniciar gestiones para la llegada de un nuevo centro.

La intendenta también destacó la voluntad política de la apertura en su totalidad del Hospital Néstor Kirchner: “Esa decisión nos permitió de esta manera la pandemia; de otra manera nuestros abuelos de los geriátricos no hubieran tenido donde ser atendidos”, aseguró.

“Para la salud no debería haber color político, sino el corazón que siente la necesidad del otro y trabaja con la responsabilidad social para dar respuesta”, cerró Fassi.

Trabajo en común.

Por su parte, el Dr. Alejandre habló en nombre del Hospital Kirchner: “Hay un trabajo en común, con un Municipio marcando el rumbo de una política pública, una entidad privada solidaria que viene a cubrir un vacío que tuvo consecuencias sociales directas, y un hospital público que está comprometido con la sociedad y tiene clara la mirada sobre cuál es el objetivo y el rol que debe cumplir en la región”, afirmó.

Estado presente.

En tanto, los directivos del Centro de Diálisis agradecieron el permanente acompañamiento y compromiso del Gobierno Municipal. “Sin la ayuda del Municipio hubiera sido muy difícil poder vivir esto”, aseguró el Dr. Biltes, director médico del Centro.

“No tengo más que palabras de agradecimiento, esto para mí es un sueño, una respuesta para mis pacientes. Verlos esperar esto es emocionante, sé que los vamos a poder atender como se merecen”, dijo a su vez la técnica Blanca Humeres.

Por último, Luis Alberto Ruiz aseguró que “de esta situación de pandemia nuestro país va a salir con un estado presente y con las pequeñas empresas, no con las multinacionales”.

“Las multinacionales tienen el 70 por ciento de los centros de diálisis en todo el país, y son los que marcan la cancha para todos y los que terminan sacando los dólares afuera. Nosotros siempre tuvimos otra mirada, son los que piensan que un centro con menos de 100 pacientes no es negocio, y por eso no vinieron acá cuando Cañuelas se quedó sin centro de diálisis”, explicó