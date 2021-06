Guillermo Montenegro: Espera que para entre septiembre y octubre estén todas las actividades habilitadas.

En declaraciones sostuvo que “tenemos una meseta alta de contagios y estamos con una ocupación de camas de un 60 %“.

En ese marco, destacó que “hoy la situación es prestar atención diaria de los contagios y ver cómo impacta en el sector sanitario y económico, hay que buscar soluciones».

Montenegro señaló que la campaña de vacunación en el distrito viene “con un buen plan” aunque aclaró que “quisiéramos que fuera más rápido».

En ese marco, puntualizó que la salida de la pandemia “tiene que ver con la vacunación, por eso ponemos todo el servicio municipal a disposición. Soy optimista que en septiembre y octubre puedan estar todas las actividades habilitadas”.

Montenegro explicó que “se viene vacunando a los menores de 60 años con y sin factores de riesgo. En lo personal no lo he hecho aún, me anoté el lunes pasado porque estoy en el rango”.

Por otro lado, en el plano político aseguró que “en este momento hablar de candidaturas es estar alejado de los problemas de la gente, es algo que me enoja y no tengo tiempo de pensar en eso”.