2 de junio Día del Bombero Voluntario

Los bomberos festejan su día con sirenas y el acompañamiento de los vecinos a las 17: 30 hs, aplausos y cintas rojas será la manera de reconocer su labor por parte de nuestra sociedad en tiempo de pandemia.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cañuelas comunicó en su cuenta de Facebook:

«En conmemoración del día nacional del bombero voluntario argentino este martes 02 de junio a las 17:30 hs, sonará nuestra sirena por un minuto, con una formación en total de 8 bomberos Junto a la bandera nacional, guardando la distancia social (1) metro y con barbijos.

Al no poder recibir visitas en nuestra institución es por eso que te invitamos a festejar nuestro día desde tu hogar con aplausos en el momento del toque de sirena y también te invitamos a que decores la puerta de tu casa con dibujos y algo rojo (globos, cintas o moños) y que nos envíes la foto por privado para luego poder publicarlas.

En verdad te sentiremos muy cerca nuestro y esperamos pronto volver a los festejos tradicionales junto a todos ustedes.»

Mauro Ferrandi integrante del cuerpo activo de bomberos es uno de los que con orgullosos realizo un posteo en su cuenta de facebook en su día, por lo que rescatamos en su palabra el decir y sentir de todos ellos.

“En este 2 de junio quería compartirles que va ser uno especial para mí, de sentimientos desencontrados, ya que por la pandemia no vamos a poder compartir con los camaradas y flia., que son a ellos a quienes tenemos que agasajar, por eso también me brota un sentimiento de orgullo el poder ser abanderado nuevamente y llevar con orgullo nuestra bandera patria, en representación del esfuerzos de mi queridos compañeros. Es un esfuerzo no sólo mío si no también de mis amigos, familiares, clientes, proveedores, etc. Pero sobre todo de Bauti, Fran y GI, mi familia, la que dejó en cada toque de sirena y no me dejan de bancar. Pero también es una fecha muy especial ya que es una fecha en la que agradezco a mis viejos el dejarme y tratar entenderme está vocación que como padres me bancaron desde mi juventud, desde autorizarme a entrar al curso hasta de ver a mi viejo abriendo el portón de mi casa a la madrugada para que yo salga con el auto y no perder tiempo, y ahora entiendo esa preocupación hasta que volvía a mi casa y preguntarme el famoso… » El todo bien…?», Era el saber que volví bien, es el mismo que ahora mi familia me preguntan cada vez que vuelvo de cada servicio. No puedo dejar de recordar a vos Chupa, querido Javier Luna, mi querido amigo de fuerza que hoy desde arriba y con mis viejos me siguen cuidando. Finalizando…con un poco de tristeza, de orgullo y de alegría, quiero agradecerle a Dios y a mi familia por bancarme, feliz día queridos Bomberos Voluntarios!! Ferrandi Mauro MI 30/093.