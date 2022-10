Juegos Bonaerenses: Oro, Plata y Bronce en la cuarta y última jornada de competencia.

Compartir

La delegación cañuelense sumó en la cuarta y definitiva jornada de los Juegos Bonaerenses, en Mar del Plata, tres medallas más de juego colectivo, básquet femenino y handball masculino y padel.

Handball

Sub 14 masculino, el equipo dirigido por Nahuel Ortiz, Bautista Peloroso y Marcos Perrotat, representante del colegio Santa María, se impuso 26 a 16 a Bolívar. Medalla de bronce para el elenco integrado por: Thiago Arfus, Joaquín Fernández, Baltazar Peralta, Diego Arrieta, Ciro Barbieri, Ignacio Sandoval, Bautista Medina, Mariano Ferreira, Martin López, Juan Martin Morales, Cipriano Carrizo y Ignacio Godoy.

Básquet

Sub 13 femenino ganaron 34 a 20 a Escobar, el equipo dirigido por los profesores Natalia D’amico y Octavio Bianchini y compuesto por Valentina Coccaro, Mora Coronel, Clara Madies, Agustina Das Neves, Morena Nievas Hidalgo, Cata Cenas, Alma Azurmendi y Anna Gorostidi, el máximo logro con el oro para las chicas, en su categoría.

Padel

sub 18 masculino cayeron ante San Nicolas. La dupla de Juan Ignacio Rendón y Santiago Grevay obtuvo la Medalla de plata, los dirigidos por Emiliano Fernández, Gastón Suazo y Jonathan Cenas perdieron en la final por 5-7, 6-1 y 8-10 en el super tie break.

Finalmente la delegación que representa a Cañuelas totaliza la obtención de 3 medallas de oro, Fútbol Playa masculino , Natación femenino y Básquet femenino, 1 de plata en pádel masculino y 1 de bronce, en handball masculino, más un cierre con varios cuartos puestos, en tenis de mesa, en golf y en handball sub 18 masculino, cerca de las 13 horas la delegación emprendió el retorno a nuestra ciudad, previo paso por la playa Alfonsina, con la imagen final de los Juegos Bonaerenses 2022, con destacadas actuaciones, no solo por los medallistas sino por la mayoría de los competidores que dieron lo mejor conservando el espíritu deportivo.