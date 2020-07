Se habilita el Servicio Doméstico en el partido de Cañuelas.

Compartir

Por medio del Decreto 396/2020, el Gobierno Municipal autorizó en el partido de Cañuelas las actividades de Servicio Doméstico, en el marco de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

El decreto, firmado por la intendenta Marisa Fassi y la Secretaria de Gobierno Valeria Ríos, establece que únicamente estarán habilitados los trabajadores debidamente registrados, siendo requisito excluyente el Alta Temprana en AFIP; y siempre y cuando las personas que se desempeñan como personal doméstico residan en el partido de Cañuelas y no se encuentren entre la población de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas o con comorbilidades) y podrán realizar sus tareas siempre y cuando no presenten síntomas compatibles con COVID-19.

El Decreto establece que el empleador deberá garantizar el traslado de los trabajadores y trabajadoras, quedando expresamente prohibido la utilización del servicio público de pasajeros (colectivos y trenes). No obstante, podrán contratarse vehículos habilitados para servicio de taxi, remis o similar.

También se dispone que el empleador deberá poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras alcohol en gel o solución alcohólica (70/30), proveerles cubre bocas o mascarillas y guantes debidamente desinfectados.

“Los empleadores deberán anteponer la salud sobre todo otro interés y se comprometen a respetar y hacer respetar los reglamentos y protocolos existentes contra la propagación del COVID-19”, reza el articulado de la normativa.

En caso de constatarse incumplimiento de algún tipo, se aplicarán multas desde 50 hasta 1.000 módulos municipales.