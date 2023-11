Referentes de espacios radicales llaman a votar por Massa.

Compartir

Identificados bajo la consigna de «Radicales con Massa», un grupo de referentes de espacios radicales que integran Unión por la Patria de Cañuelas llevó adelante una conferencia de prensa en la que se posicionaron de cara a las elecciones del próximo domingo, y llamaron al «electorado radical» a acompañar a Sergio Massa en las urnas.

Durante la charla con los medios, pusieron de manifiesto su preocupación por la continuidad en Cañuelas de políticas públicas que dependen directamente del financiamiento nacional, en caso de que resulte electo el candidato de La Libertad Avanza.

En este sentido, se expresaron puntualmente sobre temas como el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que requiere para su funcionamiento un presupuesto de 10 mil millones anuales: «¿Quien va a financiar eso en un gobierno que no cree en la Salud Pública?», manifestaron.

Otro de los posicionamientos tuvo que ver con el proyecto de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de Comisión en el Senado, listo para su tratamiento. Sin embargo, los referentes radicales plantearon que «aún cuando sea ley, si Milei es presidente, Cañuelas no va a tener una universidad pública y gratuita como nosotros pretendemos; porque ellos no creen en la educación gratuita y desprecian las nuevas universidades porque piensan que los pobres no tienen que ir a la universidad».

El impacto que las políticas de ajuste y dolarización que planea el libertario pueden tener en Cañuelas también estuvieron en el debate, así como la continuidad de obras públicas en el distrito, entre las que se mencionaron la Variante Cañuelas, o la autovía Cañuelas Lobos de la ruta 205: «nadie va a continuar esas obras si Milei es presidente, así como tampoco nadie va a hacer asfalto en Máximo Paz, el barrio Primero de Mayo o el barrio Libertad, para Milei si no hay un interés económico de un privado la obra pública no tiene sentido», dijeron.

«Estamos en contra de la dolarización por lo que implica. Implica que perdamos la política monetaria, la moneda nacional y, automáticamente que la perdemos, pasamos a depender de la política monetaria de Estados Unidos. Vamos a tener una inequidad acentuada porque se va a incrementar la brecha; van a ser más ricos los ricos y más pobres los pobres», explicaron también los radicales durante la conferencia.

«Estamos convencidos de que de que Sergio Massa es nuestro nuevo candidato que nos va a acompañar y que vamos a seguir teniendo un Estado presente», dijeron también.

En la rueda de prensa surgió también el tema de la continuidad democrática y las características de Milei y Villarroel. Y en este sentido plantearon que «Massa representa la continuidad democrática» y pidieron que «los radicales no voten en blanco, en estos 40 años de democracia y ante una amenaza tan importante como la que representa Milei, hay que votar para garantizar un gobierno serio y de unidad nacional».

Participaron del encuentro con los medios locales los representantes de FORJA César Agneli, Soledad Basavilbaso y Juan Pablo Carricaburo; y los referentes de Irrompibles, Romina Marques Antunes, Marcelo Di Giácomo y Fernando Abdo.

«Varios de nosotros formamos parte de un gobierno local como es el de Marisa y anteriormente el de Gustavo que es un gobierno de unidad, en el que jamás nos pidieron cambiar nuestra ideología o nuestra filiación partidaria y nos han otorgado responsabilidades de gestión; por eso sabemos que un gobierno de unidad nacional es posible».

«El gobierno de Marisa ha obtenido un contundente apoyo y reconocimiento en las últimas elecciones, pero para que este gobierno pueda seguir por el mismo camino es necesario también contar con un gobierno nacional que crea en un estado presente, por eso pedimos que quienes se sientan radicales aunque no sean de nuestro espacio apoyen el domingo a Sergio Massa», sintetizaron.