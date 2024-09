Campeonato de Triatlón: El Cañuelense Carlos Bayona fue subcampeón en Balcarce.

Compartir

Días atrás se desarrolló en el circuito de la ciudad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, la cuarta y última fecha del Campeonato de Triatlón. Organizado por la Federación Bonaerense de la especialidad. En dicha oportunidad el cañuelense Carlos Bayona se quedó con el subcampeonato en la categoría mayores de 50 años. El campeonato comenzó en mayo en Tandil, con la primera fecha, Rauch albergó la segunda fecha en junio, al mes siguiente visitaron Azul y cerraron en el trazado automovilistico de Balcarce el mes pasado.

Por Oscar Heredia.

Desde cañuelasya.com tomamos contacto con Bayona quien nos expresó «en Balcarce, a diferencia de las otras carreras, fue con una distancia olímpica que consta de 5km de pedestrismo, 40km de ciclismo y cierra con 5km de pedestrismo». Además agregó «el encanto fue hacerlo en el autódromo de Fangio y le dió un toque más emocionante, tanto el recorrido como la topografía y con muchos competidores de Mar del Plata, Azul, Balcarce, Rauch, Tres Arroyos siendo yo el único de esta zona».

Asimismo indicó «en las anteriores tres fechas tuvo la modalidad distancia o spring, son carreras de 3km pedestrismo, 20km de ciclismo en ruta y cierra con 3km pedestrismo». Sobre la experiencia vivida comentó «pude levantar el subcampeonato en la categoría 50 – 54 años tengo 50 años, siendo que en cada carrera hubo 150 atletas y en esta última fue menor la participación ya que fue más extensa de recorrido». Asimismo indicó «en lo personal me sentí muy bien preparado, empecé un poco flojo el la primera carrera que fue en Tandil, no estaba entrenado para trabajar en montaña, pensé que era más llano y la sufrí un poco a la carrera en bicicleta.

Cabe mencionar que al entrenamiento al aire libre Bayona le agrega trabajos en gimnasio, en este sentido manifestó «gracias al trabajo en gimnasio fui mejorando carrera a carrera, o que me gustó mucho fue el proceso, ir viendo las mejoras y el día de la carrera se demostró». Y agregó «pude vencer al tercero que me venía llevando la ventaja en puntos y le saqué 7 minutos al competidor de Las Flores, que era mi principal oponente».

Sin dudas la parte de alimentación juega un papel vital a la hora de conseguir resultados deportivos, en esta linea de pensamiento Carlos Bayona comentó «es una carrera que de promedio dura unas 2 horas y media, los Elite lo hacen en 1h50, asi que fue muy satisfactorio el proceso y llegar al segundo puesto». Con respecto al futuro indicó «se viene El Hombre de Piedra a fines de setiembre (28/9), siendo una de las carreras mas convocantes… Y hace 4 años venga rasguñando el 4to puesto, asi que buscaré subirme al podio este año».

DATOS

Carlos Bayona comenzó en esta especialidad en 2018. Este fue el 5to año que forma parte del torneo provincial. Actualmente está ubicado en el segundo puesto en el campeonato Herense de atletismo que aún falta cerrar el año. De los 7 días de la semana, 2 lo dedica a correr, 2 al ciclismo en ruta y otros 2 a trabajos de fuerza, descansando 1 día. Sumándole técnicas de relajación. Sobre la alimentación Bayona comentó que esa sería la otra disciplina para aguantar en este duro y exigente deporte.