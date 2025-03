8M Día Internacional de la Mujer

Compartir

Entrevista / en primera persona / Chola Rizzi

Foto y texto: Martín Aleandro

El 8M es un día para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de género y los derechos humanos, y para reflexionar sobre los avances y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo. La literatura y la poesía son canales de liberación y difusión donde muchas expresan su pensamiento. Chola Rizzi dejó plasmado en cada verso de sus poemas un inquieto espíritu de libertad.

En 1910, la socialista alemana Clara Zetkin propuso en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se estableciera un día internacional para conmemorar la lucha de las mujeres. La fecha elegida fue el 8 de marzo en recuerdo de la manifestación de las mujeres trabajadoras de la industria textil de Nueva York, alzaron su voz en las calles para exigir mejores condiciones laborales, salarios más altos y el derecho al voto.

La lucha a través de la literatura

En las novelas románticas de Jane Austen aparece la crítica social al sistema machista imperante en la Inglaterra del siglo XIX, donde las mujeres no tenían acceso a la herencia familiar, y por tal motivo debían casarse con un hombre de condición social y económica acomodada para no caer en la pobreza total. Solamente los hijos varones recibían la herencia, y en caso de no existir heredaba un pariente lejano. La ensayista Sonia Herrero Sánchez explica que “Orgullo y prejuicio” es considerada la novela más popular de la época de la Regencia en Inglaterra por describir la situación de las mujeres de clase media por la falta de derechos.

Tengamos en cuenta que en el contexto histórico que describimos las mujeres no podían publicar libros, Jane Austen no firmaba con un seudónimo, sino que escogió la firma «by a lady», que significa «por una dama». La autora sabía que firmar con su nombre le iba a traer serios problemas, sin embargo, tampoco quiso firmar bajo el seudónimo de un nombre masculino.

Parte de un movimiento feminista que comenzaba a levantar la voz, Austen utilizó la literatura para visibilizar la sociedad patriarcal de su época. Junto a Olympe de Gouges, filósofa y revolucionaria que defendió los derechos de las mujeres y escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Mary Wollstonecraft, una de las pioneras del feminismo. Lucrecia Mott, una de las delegadas norteamericanas que participó en la Convención de Seneca Falls, iniciaron un camino sin vuelta atrás.

El siglo XX estuvo signado por mujeres pensadoras que siguieron los pasos de sus predecesoras: Virginia Woolf, Eva Duarte, Emilia Pardo Bazán, Simone de Beauvoir, Kate Millett, simplemente nombrando algunas.

El sufragio femenino en la República Argentina fue un logro y un derecho que llevó adelante Evita en 1951, alrededor de 3,5 millones de mujeres votaron por primera vez en elecciones presidenciales en Argentina el 11 de noviembre de ese año. Los derechos de la mujer y de la infancia marcan en este periodo peronista un punto de inflexión histórico a nivel mundial.

En la actualidad, el 8M se celebra en todo el mundo con manifestaciones, marchas, conferencias y eventos culturales. Es un día para recordar la lucha de las mujeres por la igualdad de género y los derechos humanos. Reflexionar sobre los avances y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo. Exigir políticas y acciones que promuevan la igualdad de género y la justicia. Celebrar la diversidad y la riqueza de las experiencias y las contribuciones de las mujeres.

En primera persona: Chola Rizzi

Vos naciste en Gobernador Udaondo, hermosa localidad del sur de Cañuelas, lugar campero por excelencia. ¿Cómo fue tu infancia y cómo te fuiste acercando a la poesía?

Nací en febrero de 1928, un día lluvioso, soy acuariana y éramos seis hermanos en la familia. Mi pueblito natal es muy hermoso, y los veranos los vivíamos con mucha intensidad y con mucha libertad. Recuerdo que vivíamos cerquita de las vías del ferrocarril, pasaban a unas tres cuadras de casa. Por esta razón en mis poemas siempre están las vías y el ferrocarril muy presentes. Mi papá era músico autodidacta, hijo de alemanes, rubio de ojos celestes, y le gustaba que yo cantara, y él con la guitarra o con el acordeón me acompañaba. Aquí quizá esté el primer impulso que me acercó a las Letras. La música y la poesía van de la mano y en este tiempo comencé a transitar este camino maravilloso sin darme cuenta. Había varias Fiestas Populares, algunas se hacían en los clubes y otras en el galpón de la estación de Udaondo, y venían las orquestas de la ciudad con su música y con su magia. Fueron noches inolvidables, y en esos escenarios comencé a cantar de muy chiquita.

¿Cuándo comenzaste a pensar en escribir el primer libro?

En un principio fue difícil pensar en ser escritora de poesías. Mi marido no creía que yo tenía esa sensibilidad, era terriblemente machista. Me boicoteaba, me decía “qué vas a escribir vos”, dedícate a otra cosa. Pero justamente esto me fortaleció, pese a que tenía que escribir a escondidas de él, me fortaleció porque impuse mi ego, mi fuerza interior, y me dediqué con más empeño a al oficio, me dejé llevar por mis sentimientos y los puse en palabras. La hoja en blanco fue un mapa que comenzó a trazar mi vida, y yo lo llenaba con mis memorias, con mi voz.

Bueno, y seguí contra viento y marea, no me detuve nunca, hasta que me leyó Alicia Scherer, y me dice: “Choli, ¿vamos a hacer un libro entre las dos?, vos juntá cincuenta poesías y yo junto otro tanto y luego seleccionamos las mejores para publicar”. Con el tiempo tuvimos el libro ya preparado pero faltaba la tapa. Como por arte de magia aparece Disanto, que era compañero de la escuela de Alicia, y propone hacer la tapa del libro. Ya estaba todo, pero lo manteníamos en secreto, y lamentablemente la vida se lleva a Alicia y este primer proyecto quedó trunco. Pero fue un impulso enorme porque yo seguí escribiendo, no me detuve jamás. De a poco iba corrigiendo mis poesías y reescribiéndolas para mejorar el estilo. Todo esto derivó en la publicación de siete libros autorizados por el Concejo Deliberante y el Concejo Escolar, he recibido varios premios por el Día Internacional de la Mujer, y otros por mis poesías. Realmente no me puedo quejar de nada, este es un camino maravilloso y lo sigo transitando día a día con la fuerza y el entusiasmo del primer momento.

Últimamente estás participando del proyecto colectivo del Instituto Cultural, el coro Las Cañuelas ¿Sentís que la poesía y el canto siguen yendo de la mano?

Sí, siempre, y como te dije al principio, la música fue y es muy importante para mí. De muy joven me invitaron a participar en el primer coro de la Municipalidad, la maestra era Pocha González, recuerdo. Luego me integré al Coro vasco porque sentía una enorme alegría cantar y ser parte de algo así. Con el tiempo apareció la propuesta de ser parte del Coro Las Cañuelas del Instituto Cultural y por supuesto acepté. Esta etapa se convirtió en algo maravilloso, porque comenzamos a viajar por el interior del país y a participar en los grandes Festivales. Fuimos tres veces al Festival de Cosquín, un lugar enorme. Me temblaban las piernas cuando subí a semejante escenario. En uno de los viajes hicimos una pequeña gira y actuamos en el Teatro Candilejas de Carlos Paz y luego fuimos al Festival Internacional en Cosquín, éramos como cincuenta Coros de todas partes de Latinoamérica. Una experiencia increíble realmente. Vos sabés lo que representa esto para mí que soy nacida y criada en el campo, poder viajar y representar al Distrito de Cañuelas frente a tanta gente. Cómo olvidar algo tan lindo. En este sentido, y luego de contarte y hacer un repaso de mi vida, puedo decir tranquilamente que la música y la poesía me llevaron de la mano por un camino maravilloso.

“Niña de ojos mansos”

Te vi frente al escritorio una de esas primaveras

Donde camina la vida

A un ritmo que nunca espera

Voces, risas y preguntas diariamente tú contestas

Niña de los ojos mansos

Con tu dulce hablar que alegra

Premio para los abuelos al final de su carrera

Con palabras repetidas

Entre achaques, idas y vueltas

Y tú, con esa frescura juvenil y a tu manera

Eres sol amanecido

Que porta un nombre: Gabriela

Poesía del libro: Mi barca de Sueños