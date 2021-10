Se recuperara y pondrá en funciones el Cine Teatro Cañuelas.

La jefa comunal suscribió un acta acuerdo con Franco Trípodi, representante de la Sociedad Italiana, por medio del cual el Municipio se comprometió a gestionar un primer aporte para reparaciones y arreglos en el edificio del Cine Teatro Cañuelas.

Inaugurado por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos en el año 1938, el edificio tiene una gran importancia patrimonial, histórica y cultural. El objetivo es recuperar en forma conjunta este espacio cultural de incomparable valor, único en la región y de fuerte raigambre en la sociedad cañuelense.

Además, junto a la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, Marisa Fassi acordó la ampliación y remodelación del Centro Educativo para la Producción Total N°33, ubicado en el Paraje El Deslinde.

Consiste en la ampliación del área de dormitorios, creación de un sector de descanso para docentes, un área de estudios, y la construcción de sanitarios y ducha.

En tanto, con el Administrador de Vialidad, Gustavo Arrieta, la intendenta firmó un acta acuerdo para la construcción de 2 kilómetros del Camino Real que conecta la Ruta 6 con el CEPT 33.

Por último, también se suscribieron acuerdos de dos obras fundamentales para la localidad de Gobernador Udaondo: el asfalto del Camino del 72, que ya pasó la etapa de la Audiencia Pública y se licitará en el mes de noviembre, y también el asfalto del Camino del Potro, cuya obra será licitada en el primer cuatrimestre del 2022.Ambas forman parte del Programa de Infraestructura Vial Productiva III, cuyo objetivo es desarrollar una red de caminos rurales que los conecte con rutas provinciales, nacionales, con el objeto de incrementar la calidad de vida de las poblaciones rurales y fortalecer la producción local.Durante el acto, del que participaron funcionarios, concejales, consejeros escolares, y representantes de clubes e instituciones intermedias, se entregaron aportes económicos al Club Juventud y al Fútbol Femenino del CFC.

“Soñábamos con este Cañuelas”

“No sólo como intendenta, sino como vecina de Cañuelas estoy orgullosa de estas obras, que son para la comunidad, para las escuelas, para las instituciones, de fortalecer el deporte y el trabajo social en los barrios”, aseguró la intendenta Marisa Fassi tras la firma de los convenios correspondientes.

“Rumbo a los 200 años de Cañuelas, para nosotros era muy importante firmar el acta compromiso con el Cine Teatro, que es el edificio histórico, donde pasan todas las instituciones, las escuelas. Queremos poder tenerlo en total funcionamiento para cuando termine la gestión. Y así lo vamos a hacer, trabajando codo a codo. La pandemia nos tiene que dejar esta enseñanza, que nadie se salva solo, que hay que trabajar en equipos”, agregó Marisa.

La intendenta destacó también el trabajo que realiza el CEPT Nº33, y felicitó a su directora Nadia Ugartemendia y equipo que se encontraban presentes en el acto. Y celebró las obras que potencian la educación y a las comunidades rurales como Gobernador Udaondo. “Nosotros cuando comenzamos a militar soñábamos con que este Cañuelas deje de ser una ciudad dormitorio, y ahora logramos ser un polo educativo, y un polo Industrial”, manifestó también la intendenta.

“Un símbolo de recuperación tras la pandemia”

En tanto, Gustavo Arrieta hizo referencia a los convenios firmados con la intendenta, y destacó que los mismos son resultado de un trabajo que comenzó a gestarse el año pasado, en plena pandemia, e incluso antes. “Cuando me tocó ser Ministro de Asuntos Agrarios cuando Marisa era intendenta, y visitábamos al CEP 33, sabíamos de la necesidad de arreglar el camino. Y venimos a saldar esa deuda”, contó.

“Cañuelas hoy tiene un nuevo desafío por vivir, y es que va rumbo a sus 200 años de historia, de construcción, de identidad, de avances y retrocesos”, manifestó Arrieta al tiempo que consideró que “la recuperación del Cine Teatro, en la víspera de los 200 años de Cañuelas, tiene que ser un símbolo para Cañuelas y también de Argentina, que es capaz de levantarse después de una pandemia”.

“Si uno mira todas estas cuestiones, sumada a las escuelas, el Camino del 72 y el Camino del Potro, son actos que tienen que ver con la integración y la justicia. No puede haber paz, si no hay justicia. No puede haber justicia, si no hay equidad. Y no hay equidad, si no hay trabajo. No hay trabajo sin desarrollo, no hay desarrollo sin democracia, y no hay democracia sin respeto por la diversidad y la pluralidad», manifestó citando a la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.

“Pensemos como pensemos, no podemos transitar de campaña en campaña política, humillandonos y pegándonos abajo del cinturón. Parece ser que son los momentos que transitamos y que transita el mundo. Pero tenemos derecho de reconocernos como comunidad, y pelear por otras cosas”, reflexionó como cierre el Administrador de Vialidad.