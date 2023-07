En el “Caminos del Arte” Entrevistamos a Gladys Mondino

Compartir

Por: Vanesa Kunz Viola

En este caminar por el mundo del Arte, en Cañuelas, nos encontramos con una

amiga, compañera y talentosa artista, que va dejando en diversas paredes de esta

ciudad pedacitos de su alma.

Gladys, contanos como llego la pintura a tu vida:

– “La pintura es parte de mi vida, desde muy chica me atraían los cuentos

con dibujos y formas, me cautivaba ese modo diferente, a la palabra, de

expresión”.

Cuanto tiempo llevas en la profesión:

– “Te puedo decir que casi siempre estuve conectada, ya desde pequeña, por

momentos como hobby y otras viviendo de la profesión.

Como me gustaba el dibujo quise hacer la secundaria en la escuela técnica,

si bien me di cuenta que no tenía mucha conexión seguí hasta finalizar;

luego estudie diseño gráfico que me gusta mucho porque me interesa la

transmisión de mensajes; más tarde en el viejo ATC, estudie imagen y

sonido para acercarme a la forma gráfica y visual de la representación.

Tómo al Arte como una forma de conectarse, de compartir cultura para

transformar, conmover, llamar la atención o modificar la visión o perspectiva

sobre algún aspecto de la realidad”.

En que instituciones estas formando parte como profesional en este

momento:

– “Trabajo coordinando la parte de arte del “Dardo Rocha” y también

haciendo intervenciones y otras actividades en el Instituto Cultural

Cañuelas”.

Como fue tomando forma tu vida profesional y tu formación

– “La formación es constante e interactiva, entonces, siempre está la

instrucción convencional y luego la experimentación, que para mí es

fundamental para el artista”.

Cuáles son los artistas que te inspiran:

– “Son varios los artistas que inspiran, en particular me gustan movimientos

como por ejemplo el “Bauhaus” que crece en un momento histórico de la

Alemania pobre, pos primera guerra mundial, ellos experimentan, crean,

piensan en la gente no solamente diseñan una silla sino que piensan en

que sea cómoda y práctica, también la parte visual y grafica de ese

movimiento es maravilloso como también lo es en la “Escuela Rusa”, más o

menos de ese mismo período, con gran analfabetismo en la sociedad ellos

hacían un diario con imágenes para que la gente interpretara el mensaje.

En cuanto a artistas me gusta los argentinos que tienen que pelearla más;

muchos creen que lo que viene de Europa es lo mejor, si bien hay artistas

que son lo mejor no hay que pasar por alto que en nuestro país hay

grandes artistas, y lo que más valoro y me inspira de ellos es su lucha de

tratar de vivir del arte, que no es una tarea fácil como tampoco es fácil la

vida pero siempre hay que ponerle mucha energía y voluntad para lograr

las cosas, la cotidianeidad está plagada de esos momentos.

Contanos un poco de tu trayectoria artística:

– “No cuento mis experiencias artísticas como trayectoria, en realidad voy

haciendo cosas y no me interesa mucho lo que es exponer, esa parte de

caballete no me atrae, pero puedo decir que siempre estoy haciendo, la

parte de diseño gráfico lo disfruto mucho entonces prefiero lo dinámico de

realizar trabajos que hoy están y mañana no, que no quede como para

siempre, como por ejemplo un mural”.

Para finalizar hablanos de tus proyectos:

– “Hay muchos siempre, con el “Dardo” estamos por largar una actividad para

interactuar entre jóvenes y adultos, la idea es que se conecten en un mismo

proyecto. Trabajando con la discapacidad uno se da cuenta que es una

parte de la sociedad que está muy abandonada y que tiene mucho para dar

como cualquier persona”.