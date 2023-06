Procrear: Comenzó el desarrollo de 400 viviendas en Vicente Casares.

Compartir

A través del programa Procrear de la Nación, y con participación del Banco Hipotecario, cada vez más familias podrán acceder a una vivienda propia. Tendrán prioridad vecinos de Casares, docentes, municipales, personal de Salud y Seguridad con domicilio en el partido de Cañuelas.

En un paso significativo hacia la promoción del desarrollo y la vivienda digna, la intendenta Marisa Fassi, junto a autoridades nacionales y empresarios se dieron encuentro en Vicente Casares para dar inicio a la obra de Procrear que permitirá el acceso a la vivienda propia a 400 familias.

La intendenta aseguró que «hoy es un día histórico». Tras agradecer el trabajo del Secretario Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini», Marisa aseguró que: “Estamos en el inicio de una obra que va a generar un desarrollo urbano importantísimo, no solamente para nuestro queridísimo Vicente Casares, sino para todos los vecinos y vecinas de las localidades».

«Esta obra, además genera puestos de trabajo, impulsa el mercado interno, la industria de la construcción, genera puestos de trabajo genuinos, así que vamos a seguir levantando esas banderas y trabajar desde el corazón hermanados con proyectos que le mejoren la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas” enfatizó.

La implementación de estos programas en Vicente Casares fortalecerá la identidad y el tejido social de la localidad, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. La educación, la salud pública y la inversión en obras públicas serán pilares fundamentales para el crecimiento sostenible y el bienestar de la comunidad.

El programa Procrear ha demostrado su eficacia en todo el país, ayudando a miles de familias a alcanzar el sueño de la vivienda propia. La obra en Vicente Casares es un paso concreto en esta dirección, que permitirá a más personas acceder a una vivienda digna y asequible, construyendo así un futuro próspero para la comunidad.

«Proponen soluciones mágicas y no terminaron un sólo plan de viviendas»

Además de Marisa Fassi y Luciano Scatolini, del acto participaron el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, los directores del Banco Hipotecario Sebastián Castro y Rodrigo Ruete, Gustavo Etchanchu, presidente de la empresa Posse; Agustín Pinedo, Director Nacional de Políticas de Suelo del del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, además de autoridades nacionales, y municipales, concejales, personal de Salud, sindicatos, y vecinos.

La intendenta y el Secretario Territorial firmaron un acta de aprobación de la obra, tras lo cual, el responsable de la empresa Posse S.A. suscribió el convenio de inicio de la misma.

En este sentido el presidente de la constructora, Gustavo Etchanchu, expresó que: “Realmente esto es algo más que importante porque el crecimiento de nuestra sociedad y de nuestra población, se ve en estas obras que son las que permiten que ese crecimiento sea ordenado”.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini sostuvo que “desde que se lanzó el Programa Procrear, de la mano de Cristina Fernandez de Kirchner se generaron soluciones habitacionales para más de 200 mil familias en la Argentina».

«Esto se hizo con fondos públicos públicos nacionales», argumentó, al tiempo que recordó que «durante el gobierno de Mauricio Macri el programa fue reemplazado por un acuerdo con los bancos para que a Procrear en parte lo financien los bancos, pero en realidad lo financió los créditos UVA que lo único que le dejaron a las familias fue deudas».

Finalmente, el Administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta manifestó que “es un gusto que tanto el Ministerio como el Gobierno Nacional hayan entendido el esquema planteado por Marisa, que tiene que ver con la identidad de Casares, que tiene que ver con la identidad de Cañuelas, que tiene que ver con las necesidades y las miradas del conjunto de la comunidad».

«Y en ese esquema -explicó Arrieta- vecinos con una residencia mayor a 8 años tendrían un puntaje especial, vecinos de Casares, nuestros veteranos de Malvinas, las fuerzas de seguridad, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud y los trabajadores municipales tendrán un puntaje especial para acceder a este programa”.

Y agregó “esto tiene que ver con nuestra identidad política, y tiene que ver con mirarnos a la cara y decirnos la verdad, lo que tenemos detrás ya lo vimos todos, no terminaron un solo plan de vivienda en 4 años de gobierno, no se terminó un plan completo del Procrear en 4 años de gobierno. Y esos tipos son los que vienen ahora a proponernos soluciones mágicas para el país”, cerró el funcionario cañuelense.