Uribelarrea: Nuevo centro tradicionalista en la comunidad.

Bajo el nombre «Riendas de Uribelarrea» fue creado el 20 de abril pasado por mujeres de la comunidad y alrededores. En el último tiempo participaron de sendos desfiles en otros distritos y en Cañuelas, al tiempo que formaron parte de muestras de «pilchas gauchas». En diálogo con cañuelasya.com, su presidenta Gloria Nuñez nos comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo surgió el centro tradicionalista?

Fue una necesidad de un grupo de mujeres de Uribe de poder aportar al tradicionalismo. Con un toque femenino y como para demostrar que nosotras también podemos llevar a cabo un centro tradicionalista. Con algunos sinsabores que veníamos que faltaba a los demás centros, a los que perteneciamos, entonces quisimos demostrar eso más que nada. Podemos llegar a la gente, tenemos mucho para dar. Y como la cultura gaucha se fue abriendo en el último tiempo era el momento para este puntapié inicial.

¿Cómo ven al tradicionalismo?

Si bien yo siempre estuve en el ambiente del tradicionalismo… antes de venir a Uribe, siempre quise hacer un centro tradicionalista. Se dió acá en Uribelarrea, comenzamos a participar en distintos eventos y en mi idea estaba siempre el querer formar mi Centro Tradicionalista. Tengo el aval y apoyo de mucha gente importante, es la gente que me apoya hoy. Gracias a eso pude armar un centro tradicionalista, que no fue de la noche a la mañana. Soy reconocida por participar en distintos eventos, las personas que avalan y apoyan este centro tradicionalista son personas importantes. Ya sea de la Federación, ex integrantes de la Federación, ya sea de Cultura Gaucha de La Plata, de Cultura de San Vicente, ya sea de Cultura de Tigre, yo ya venía con ese espaldarazo que ellos me venían dando.

¿El nombre Riendas cómo surgió?

Es más que nada porque somos un grupo de mujeres, y el nombre Riendas era el nombre que más nos identificaba, como que las mujeres también podemos tomar las Riendas de un emprendimiento, de una empresa o de un centro tradicionalista como éste.

¿En centro tradicionalista es formado por mujeres, pero también pueden desfilar hombres?

Exactamente, eso queremos aclararlo porque en un principio la gente o muchos hombres no querían participar… pero al poco tiempo se dieron cuenta que no era tal. Tenemos abuelos, familias enteras, chicos que desfilan. Tenemos gente que se autoconvocado de otras localidades, hay de Monte, Cañuelas, de Capital, de Quilmes, Lobos, Abbott, que vienen a participar.

¿Cómo se las ingenian para costear los gastos de traslado de los caballos?

Ese es el tema que mayor nos preocupa, la movilidad. Hoy x hoy nos estamos movilizando a través de rifas que hacemos para poder subir el caballo al camión. En este centro, más allá de salir a disfrutar un paseo a caballo, estamos demostrando otra cosa que no se vé en los desfiles, cómo lo son los valores. Fomentamos la unión de la gente que participa, acá hay un solo fogón, una sola comida, todo se comparte. Hay muchas solidaridad, sobre todo. Ahora tenemos invitaciones de Navarro, de Monte para poder asistir, tenemos invitación a La Martona y para poder asistir lo sacamos de alguna rifa. Cuando no hemos llegado, hemos pedido en dos ocasiones al municipio y gracias a Dios nos ayudó la intendenta. Por eso apuntamos a tener la Personería Jurídica porque tenemos un abanico de cosas lindas para poder brindar y hacer en el tradicionalismo. Sin la Personería Jurídica no podemos y es por ello que queremos tener el reconocimiento municipal para seguir avanzando con los papeles.

¿Cómo los pueden contactar a través de redes sociales?

Estamos en facebook, Instagram o tik Tok y a quienes se unan les vamos informando nuestros eventos. Estamos como «centro Tradicionalista Riendas de Uribelarrea».