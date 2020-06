Vecina pide ayuda mediática para resolver un futuro problema.

Compartir

En el día de la fecha Graciela del barrio Los Pozos se comunico por nuestro Messenger para informar el posible problema si no se resuelve en forma inmediata, un árbol muy alto y añejo que se entrecruza con el cableado de Edesur.

Graciela: “Buenas tarde hay un árbol de eucalipto que está por caerse sobre el tendido eléctrico en el Barrio Los Pozos, realice los reclamos en la delegación del Barrio Santa Rosa, me respondieron que no tienen elementos para realizar la poda debido a su peligrosidad por el cableado. “Me dirigí a Edesur dónde realice también el reclamo y no tuve respuesta” Me podrían orientar a quién me puedo dirigir? Gracias” finalizo el mensaje con fotos ilustrativas del eucalipto.