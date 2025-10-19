100 años del Hospital Marzetti: se inauguró una imagen de Nuestra Señora del Carmen

Compartir

El Hospital Ángel Marzetti cumplió 100 años y lo celebró con un sencillo acto encabezado por la intendenta Marisa Fassi.

El centro de Salud fundado en 1925 como Hospital Mitre, fue reconocido por su trayectoria al servicio de la comunidad de Cañuelas.

Durante la jornada se inauguró la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Cañuelas, que fue bendecida por el padre Federico Sosa. En su mensaje, el sacerdote destacó el valor de la hospitalidad como principio de la atención sanitaria y pidió que el hospital siga siendo “un lugar de contención, amor y fe” para quienes llegan con dolor o necesidad.

La intendenta Fassi recordó que el hospital “es el corazón de nuestra comunidad” y agradeció al personal por su trabajo diario. “Esta institución nació del esfuerzo solidario de nuestra gente y sigue de pie gracias a la dedicación de cada uno de sus trabajadores y trabajadoras”, señaló. También destacó la entronización de la imagen de la Virgen del Carmen y pidió por su protección para toda la comunidad de Cañuelas.

El director del hospital, Hernán Charlón, sostuvo que el aniversario “es un homenaje a todas las personas que hicieron posible que esta institución siga siendo un pilar de la salud pública en Cañuelas”. Añadió que el objetivo es “seguir creciendo, incorporando nuevas tecnologías y fortaleciendo la formación profesional, manteniendo el espíritu solidario que caracteriza al hospital desde su origen”.

El Hospital Ángel Marzetti, creado a partir del aporte solidario de los vecinos, cumplió así un siglo de funcionamiento como parte central del sistema sanitario local, acompañando a generaciones de cañuelenses.