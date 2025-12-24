«1000 Horas” en TN, se presenta en vivo en el programa “Re Despiertos”.

Compartir

La banda tributo a Los Abuelos de la Nada participará nuevamente de una emisión de televisión nacional, con una presentación en vivo en la madrugada del lunes.

La banda 1000 Horas, que rinde homenaje a la obra de Los Abuelos de la Nada, tendrá una nueva participación en la televisión nacional. El grupo se presentará en vivo en Todo Noticias (TN), dentro del programa “Re Despiertos”, que conduce Guido Martínez y se emite de lunes a viernes de 1 a 5 de la madrugada.

La actuación será en la noche del domingo, ya en la madrugada del lunes, cuando la banda suba al piso del canal para interpretar un repertorio basado en la obra de Miguel Abuelo, referente indiscutido del rock argentino.

Liderada por Nicolás Martínez y Leandro Telechea, 1000 Horas ya ha participado en otras oportunidades de programas de alcance nacional, consolidando un recorrido que los llevó a presentarse en distintos escenarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Reconocida como una de las bandas tributo más destacadas del género, la propuesta de 1000 Horas se apoya en una interpretación fiel del repertorio de Los Abuelos de la Nada, manteniendo vivo su legado musical.

Además de esta presentación televisiva, la banda cerrará el año con un show en vivo el viernes 26 de diciembre en Juana de Arco (Alem y Mitre), en una noche que marcará el cierre de su actividad en 2025.