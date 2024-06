23 años haciendo solidaridad a través del ferrocarril – Tren Solidario

Compartir

El próximo 5 de julio, se llevará adelante el viaje número 51 del TREN SOLIDARIO, el cual tendrá como destino final la ciudad de HUINCA RENANCO en la provincia de Cordoba.

El Tren Solidario, es una iniciativa de la revista RIELES que se viene desarrollando desde abril del año 2001; la misma tiene como finalidad hacer solidaridad y promover el transporte ferroviario.

En cada Tren Solidario que se realiza se llevan donaciones las cuales están compuestas por alimentos no perecederos, medicamentos y ropa; y se agregan útiles escolares y/o juguetes de acuerdo con la fecha de la realización de este.

Una particularidad que tiene el Tren Solidario desde su inicio es que todo lo recaudado se entrega en forma directa a las instituciones, sin utilizar intermediarios gubernamentales, cabe destacar que el Tren atiende las necesidades de comedores, merenderos, asilo de ancianos, iglesias, jardines y escuelas, remarcando que cuando se entregan las donaciones son recibidas por un representante de cada una de ellas.

Es importante destacar, que desde hace 23 años EL TREN SOLIDARIO, lleva recorridos 33.138 kilómetros recorridos (el cual representa el 75% de una vuelta al mundo) y transportado 752.000 kilos de donaciones.

La corrida de la formación es posible gracias al aporte de los gremios ferroviarios, (La fraternidad, unión ferroviaria, señaleros ferroviarios, UPSF y APDFA) y las empresas ferroviarias aportan el recurso humano, la locomotora y los coches.

Las donaciones son aportadas por los sindicatos del sector, las empresas y los pasajeros solidarios que llevan la misma el día de la partida del tren.

Si bien este viaje no pasara por Cañuelas, como tantas otros, a nivel local, Horacio León pasajero del mismo está coordinando, para que todos los viajeros Solidarios, de nuestra ciudad puedan viajar todos juntos a la terminal ferroviaria de donde va a partir la formación.

Cómo todas las cruzadas solidarias anteriores, se siguen sumando distintos comercios de la ciudad, con canastos para recibir donaciones( alimentos no perecederos, ropa, y útiles escolares) los mismos son:

* Fabrica de pasta » LA NONNA . 9 de Julio esq.Rivadavia.

*

* Sejas hogar.*

*

* Pinturería «Jose luis»

* Rivadavia 860

* Panadería»Del pueblo» esq.Independencia y Acuña.

*

* Panadería » La Esquina .

* esq Rivadavia y Del Carmen’.

*

* Panadería» welcone» esq.mozotegui y Brandsen.

*

* Panadería La Princesa .

* Esq.de los inmigrantes y Del Carmen.

*

* Ferretería «Vicente»

* v.Sarfield 299

*

* Refrigeración «Libertad» av.Libertad.1368

*

* Regalaría S-Lin M.Acuña 555