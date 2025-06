Compartir

La intendenta Marisa Fassi encabezó este 25 de Mayo de Julio las actividades oficiales en conmemoración del 215 Aniversario de la Revolución de Mayo.

Acompañada por el parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta, autoridades municipales, concejales y consejeros escolares la jefa comunal asistió al tradicional Te Deum en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, del que participaron también las banderas de Ceremonia de las escuelas de Cañuelas y autoridades educativas, y miembros de la comunidad.

En su homilía, el padre Federico Sosa destacó la importancia del mensaje del Papa Francisco y el compromiso cristiano con la justicia social:

«El mensaje de Jesús, trasmitido por el sucesor de Pedro, es un mensaje de esperanza que nos libera y nos hace constructores de un futuro que busca el bien común», expresó.

El sacerdote se detuvo especialmente en las enseñanzas del Papa, señalando que la encíclica Laudato si «nos hace tomar conciencia del trabajo común y crecer en la corresponsabilidad. Luego nos regalo la Fratelli Tutti en donde Francisco nos hacía reflexionar sobre el concepto irrenunciable de fraternidad: SOMOS HERMANOS. Solo desde la aceptación de la fraternidad es que juntos vamos a construir un mundo, una sociedad, una iglesia y una patria Justa, fraterna y solidaria como lo pensaron y soñaron también nuestros próceres en 1810».

Sosa también se refirió al nuevo Papa León XIV y al legado de justicia social que representa, y culminó su mensaje con un llamado a la paz: «Esta paz será posible si trabajamos por la justifica. La justicia garantiza una auténtica paz ya que todo lo que sea injusticia esta relacionado con la cultura de la deshumanización, del descarte y de la muerte».

TEDEUM 25 DE MAYO 2025

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CAÑUELAS.

Texto del Evangelio: Mateo 6,31-34

Es una alegría inmensa reunirnos nuevamente en nuestro templo parroquial para celebrar a nuestra patria. Este año tiene acontecimientos muy especiales: por un lado el Año Santo Jubilar y la pascua de nuestro querido papa argentino, bien nuestro, Francisco y la elección de Papa León XIV.

Son acontecimientos que no solo hacen a la vida cristiana sino también a la vida de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ya que el mensaje de Jesús, trasmitido por el sucesor de Pedro, es un mensaje de esperanza que nos libera y nos hace constructores de un futuro que busca el bien común.

Por eso es este año quisiera detenerme en el gran legado de nuestro querido papa Francisco, que no solo es para la Iglesia sino para la humanidad toda: sus dos encíclicas sociales. “Láudate Si” (Loado seas) y “Fratelli Tutti” (Hermanos todos).

Buscando una síntesis de ambas encíclicas llegamos a la conclusión que es la búsqueda del bien común, la dignidad humana y una vida que nos asegure bienestar y paz.

En la loado seas todavía, todavía resuena en nuestros corazones aquello del cuidado de la Casa en común. Esto implica una gran responsabilidad y un compromiso no solo desde el punto de vista ecológico sino también social, cultural educativo, laboral. Es un clamor a cuidar el mundo como lugar de vida para todos y no solo para unos pocos. Esto nos hace tomar conciencia del trabajo en común y crecer en la corresponsabilidad. Luego nos regalo la Fratelli Tutti en donde Francisco nos hacía reflexionar sobre el concepto irrenunciable de fraternidad: SOMOS HERMANOS. Solo desde la aceptación de la fraternidad es que juntos vamos a construir un mundo, una sociedad, una iglesia y una patria Justa, fraterna y solidaria como lo pensaron y soñaron también nuestros próceres en 1810.

Esto con respecto al magisterio del papa Francisco.

Siguiendo con lo acontecido en estos días, hemos recibido el regalo de nuestro querido papa León que, como el mismo lo expreso, su nombre hace referencia y quiere ser continuación del espíritu de León XIII. Esto nos habla de un Pontificado comprometido con la humanidad y buscando que el concepto de Reino se transforme en un trabajo arduo y responsable buscando el bien común y la Justicia social.

No hemos de tener miedo al termino “Justicia social”, porque la justicia es un don inapreciable para la sociedad. A ella la forman personas y por consiguiente si buscamos el bien de los hermanos. Este es el mayor desafío de los que tienemos que buscar el bien común.

Estamos transitando con mucha alegría este 2025 Año Santo en que celebramos los 2025 años del nacimiento de JESUS, el Misterio de la encarnación y los 1700 años del Concilio de Nicea en donde se decretó que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Este jubileo nos anima y nos envía a, como Dios en su encarnación, hacernos cargo de la humanidad especialmente de aquella que sufre los peores rostros de la Injusticia: la violencia, trata, indignidad, guerra, discriminación, falta de empleo que dignifica, falta de….

Para terminar, quiero recordar las primeras palabras del papa León 14 en el día de su elección “La paz este con ustedes”. Este es el gran saludo de Jesús Resucitado a sus discípulos y a toda la humanidad: la paz. Esta paz será posible si trabajamos por la justifica. La justicia garantiza una autentica paz ya que todo lo que sea injusticia esta relacionado con la cultura de la deshumanización, del descarte y de la muerte.

Francisco nos animaba a vivir este año Santo Jubilar con el lema peregrinos de la esperanza. La esperanza para nosotros tiene un nombre y es Jesús con su vida sus gestos y su compromiso con todos y muy especialmente con aquellos que sufren las consecuencias de la injusticia y claman por una dignidad que los libere, contenga e incluya. Nuestra Argentina está necesitando que aquel deseo de Jesús de Nazaret de buscar el reino se haga realidad para saciar el desconcierto y la desesperanza de tantos hermanos nuestros, especialmente los niños, ancianos y los más pobres. En la oración de la Patria rezamos, Jesucristo Señor de la historia te necesitamos. En esta mañana oramos: Jesucristo Señor de la historia te necesitamos, necesitamos tu paz, de tu capacidad de entrega, de diálogo y de escucha, del dolor de tantos que sufren y viven desconcertados por la falta de respuesta. Jesús te necesitamos.

A vos Madre del Carmen te encomendamos a nuestro país, a nuestro Pueblo de Cañuelas para que entre todos busquemos hacer realidad el deseo de Jesús, hacer de este mundo y de esta tierra bendita un suelo en donde vivan dignamente todos los hombres y mujeres de buena voluntad como hermanos. Este es nuestro pedido, esta es nuestra necesidad, este es nuestro desafío.

P. Antonio Federico Sosa, O.D.

Párroco Nuestra Señora del Carmen.

Cañuelas, 25 de mayo de 2025.